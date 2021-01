Ya era hora. Ahora sí, un posible terreno de media hectárea que está disponible en Guamúchil podría ser destinado como el nuevo panteón municipal de Salvador Alvarado, pues ya era hora que por lo menos las autoridades se movieran en busca de uno, pues entre más pasa el tiempo más difícil es encontrar un lugar. Ahora solo falta esperar la respuesta de la casa funeraria, pues según la presidenta municipal sustituta, Pier Angely Camacho de Ortiz, esperan que luego se pueda concretar algo, y es que de milagro se halló un terreno, pues durante años no se había encontrado ni uno solo. ¿O será porque hasta hoy les apuró esta situación al ver que los panteones están saturados y el número de contagios de COVID-19 va en alarmante aumento? Ahora hay que esperar si en verdad se concretará la adquisición de dicho lote para habilitarlo lo más pronto posible y no sea solamente la promesa de que ya se va a hacer.

No ven su suerte. La captura del camarón azul continúa llevándose a cabo en la bahía Santa María, en Angostura, pero desafortunadamente no todos los ribereños salen en busca del crustáceo, y es que no ven redituable salir a su captura por el hecho de que no hay una buena producción, ya que lo que llegan a atrapar en sus redes en ocasiones no es ni siquiera la inversión que hicieron. El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Playa Colorada, Gildardo Escalante, señala que quienes se aventuran a ir por el camarón no sacan ni los 10 kilogramos por panga, lo que hace que los ánimos decaigan entre los pescadores, pues no es una situación propia de estas últimas semanas, sino que desde que se levantó la veda el año pasado las capturas han sido malas, incluso muchos pescadores optaban por llevarse el producto a sus casas para tener algo qué comer con sus familias.

Rebasados. Ante el problema de acumulación de basura en las calles de la cabecera municipal de Angostura, la Dirección de Obras y Servicios Públicos hizo un llamado a la ciudadanía a mantener limpios sus espacios y no tirar residuos ni quemarlos, porque es un problema recurrente en este municipio, dejando claro que la limpieza de solares públicos no es una obligación del Ayuntamiento. Pero como éste también es un tema ambiental, la directora de Obras, Elizabeth Osuna García, le pasó el dato al director de Ecología, Avelino Angulo Angulo, para que se tomen cartas en el asunto en la cabecera, porque al ser un problema recurrente significa que falta presencia de Ecología Municipal, o algo habrá qué hacerse en este tema. Lo que sí es evidente es que ambas direcciones están rebasadas en la atención de las problemáticas en la vía pública que afectan el medio ambiente y este caso solo es un ejemplo.

Prevención. La carretera Mocorito-Rosamorada trajo, desde su construcción, un gran beneficio para los habitantes de toda esa zona del municipio de Mocorito, pues las distancias se acortaron para llegar a la cabecera, pero hay un detalle al que las autoridades no le han prestado la debida atención, y es el tema de las vallas de protección en los diferentes vados que hay a lo largo de la rúa, pues debido a esto el peligro es latente para los conductores y ya se han presentado percances, algunos de ellos lamentables, por este motivo. Sin ir más lejos, el pasado sábado un hombre perdió la vida al caer de uno de estos puentes, lo que le deja un pendiente al alcalde Guillermo Galindo Castro, para ver de qué manera se puede buscar una solución a dicha situación o gestionar ante la instancia pertinente.