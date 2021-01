Le revolotea el corazón. Quien no la pensó ni dos veces para responder si buscará la presidencia municipal o no en las próximas elecciones del municipio de Badiraguato fue la directora de Turismo, Luz Verónica Avilés Rochín, quien luego levantó la mano y dio a conocer que si hay oportunidad irá contra todo en busca de ganar la silla presidencial, y no es para menos, pues desde hace tiempo le late el corazoncito y ahora no perderá la oportunidad de contender, y pues dice contar con el apoyo de la ciudadanía, que es lo más importante. Nadie va a negar que de sembrar en la sierra lo ha hecho muy bien Luz Verónica, siempre con la mira puesta en una oportunidad de ser la candidata a la alcaldía, que en el proceso anterior también levantó la mano, pero fue tan sutil, que en esta ocasión no quiere dejar lugar a dudas, sin embargo, la definición del color no ha quedado muy claro por el momento.

Con la esperanza. Con la fe puesta en todos los santos el Gobierno desea que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) dependa menos de él y que pueda ser un poco más autosuficiente. El edil Gilberto Lugo asegura que lo más viable es hacer un ajuste de nómina como primer paso, ya que es ahí donde la Japasa se está llevando gran parte del recurso que obtiene, dijo firme, y aseguró que planteará esta estrategia en su debido tiempo. El funcionario municipal expresó que lamentablemente este problema ha sido de siempre y que es posible que no termine, porque el problema es que la Junta gasta más en producir agua que lo que obtiene de parte de los usuarios. De tal manera que los trabajadores serán los que paguen los platos rotos en caso de que esta acción se apruebe, lo cierto es que ni la Japasa, ni su gerente Manuel Beltrán Urías, podrán con esta responsabilidad tan grande que implica el estar al frente de la paramunicipal.

El compromiso. Sandra Luz Mejía asumió ayer la dirigencia local del Comité Municipal Campesino de la CNC de Angostura, en un simbólico acto de toma de protesta. La también directora de Cultura del Ayuntamiento de Angostura toma las riendas de un organismo que representa a un sector muy golpeado y en unas circunstancias atípicas como lo es la pandemia, por lo que al asumir tan importante responsabilidad de representación deberá dar muestras de su compromiso con hechos y dar la cara por el sector. Y que este nombramiento no quede en un acto de relumbrón, sino que se note en el corto plazo las acciones concretas para cumplir la función de representación de la CNC.

Con pincitas. Como un error nombrar a Nora Cabeza de Vaca como presidenta del IX Consejo Distrital con base en Salvador Alvarado considera el consejero estatal del PRD, Francisco Armenta, y es que luego sacó a relucir el problemilla que tuvieron en el proceso anterior, en donde presuntamente se elaboró una carta mal, dando dos regidurías al PAN, por lo que tanto su candidato como el del PAS tuvieron que defender su triunfo ante el Tribunal, por lo que dicen estar descontentos y con más desconfianza a que pueda actuar con dolo.