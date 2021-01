Duro golpe. Quienes parecen no encontrar la luz del día son los transportistas de carga, pues cuando no les llueve les llovizna, y es que desde el inicio de la pandemia el trabajo ha disminuido, y ahora todavía más por la falta de lluvia, lo que ocasionó que se establecieran un menor número de hectáreas, principalmente en las siembras de ajonjolí, garbanzo y cártamo, tema que los tiene ‘con el Jesús en la boca’, pues Miguel Alberto Angulo Valenzuela, dirigente de la Alianza de Camioneros de Carga en los Municipios de Badiraguato, Mocorito, Salvador Alvarado y Angostura, dice que este tema va a reducir el trabajo, y pues no es para menos, ya que con este panorama las condiciones que les esperan no son para nada alentadoras y no se ve que pueda haber una ligera esperanza.

Funcionó el ultimátum. Hace unos meses el presidente del Módulo de Riego V-II de Angostura, Óscar Inzunza Inzunza, había anunciado un ultimátum para aquellos socios que fueran sorprendidos haciendo un uso indebido del agua, lo que incluía tomarla sin autorización o utilizar más de la que les correspondía. Hasta ahora no se ha restringido el líquido a ningún productor, y se dijo que la multa por robo de agua sería de 5 mil pesos por hectárea, lo cual al parecer ha surtido efecto, pues hasta ahora no se tiene registro de sanciones. Tal parece que los productores prefieren portarse bien y creer en este tipo de medidas antes de averiguar si en verdad se aplicarán.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Medidas. Desde las primeras semanas de este mes se registró un incremento en el número de casos positivos de COVID-19 en la región del Évora, siendo Angostura un municipio donde mucho se han tenido aglomeraciones de personas en sitios como las playas con las que cuenta, principalmente en La Reforma, situación que ha encendido los focos rojos para que se pongan manos a la obra y buscar implementar medidas para evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando, incluso el director del Instituto Municipal de la Juventud, Juan Carlos González, ya hizo un llamado a los jóvenes para que hagan consciencia sobre lo que está ocurriendo y, en el caso de la Dirección de Seguridad Pública, se anunció el reforzamiento de las acciones para prevenir contagios en las playas, principalmente a raíz de que el pasado fin de semana las aglomeraciones no daban tregua.

El reto. El impulso de la participación ciudadana desde arriba, desde los gobiernos municipales, es una de las tareas pendientes y un reto para los ayuntamientos de la región del Évora, pero hay un caso en especial que resulta increíble de creer pero es cierto. Es en el municipio de Angostura donde ninguna administración ha logrado establecer formalmente la figura de Comités Vecinales para encauzar el trabajo coordinado entre Gobierno y sociedad, pero al parecer por fin será una realidad este año que en todas las comunidades exista un Comité Vecinal, porque uno de los llamados de la presidenta municipal Aglaeé Montoya Martínez es que la ciudadanía haga su parte y no todo se lo deje al Gobierno. Hasta aquí suena todo muy bien, pero habrá qué ver cómo se van a mantener activos esos Comités sin permear el uso político, y así la participación ciudadana que busca generar la alcaldesa se dirija hacia el bien de la comunidad.