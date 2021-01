La oportunidad. Dicen muchos que en política el que no hace alboroto no consigue algo, y ejemplos de esto hay muchos en la región del Évora, pero específicamente en Angostura se rumora muy fuerte que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez dejará la alcaldía para buscar la reelección u otro cargo de elección popular, y todo apunta para que su lugar sea ocupado por el actual regidor del PRI, Miguel Sotelo Camacho, quien es un político joven y la experiencia que adquirirá, de darse el caso, le servirá de mucho para posteriormente consolidar su proyecto personal. Sotelo Camacho abiertamente ha mostrado que quiere ser el abanderado del tricolor, pero tal vez todavía no es su momento y no está considerado por los altos grupos políticos, pero la inquietud que ha desatado puede llevarlo a tener la oportunidad de ser el alcalde interino de Angostura lo que resta de la administración tras la salida de la presidenta municipal para ir en busca de la reelección.

Se quedará esperando. Tanto es el trabajo que hay para el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, que su titular, Isela Angulo Payán, señala que desde que asumió el cargo ha estado solicitando la contratación de mínimo seis personas para sacar adelante todos los pendientes de su área, que para una sola persona es muy difícil, según ha comentado. Aunque asegura que cuenta con una secretaria, la contralora y el apoyo de la síndica procuradora, afirma que le hace falta más apoyo, pero una cosa sí es segura, pues si anteriormente no se había contratado personal para apoyar el trabajo del Órgano Interno de Control, actualmente esa esperanza está perdida por el momento, pues el 2021 inició con ‘guillotinazos’ en el Ayuntamiento con el fin de ahorrar y enfocar esos recursos en las prioridades de la Comuna.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No le quedó de otra. Se quedó mirando como el chinito Jesús Antonio Valdés Palazuelos, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y es que solo miró cómo la precandidatura para la gubernatura de Sinaloa le pasó por el frente y se le fue de las manos a causa de que el expriista y ahora precandidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, lo acusara públicamente de ciertos delitos y faltas. Lo anterior no le ayudó en nada al presidente del PRI, pero no pudo hacer gran cosa, lo único que le quedó por hacer fue expresar su apoyo total a Mario Zamora Gastélum, quien fue electo precandidato, esto lo hizo a través de un video enviado a través de redes sociales.

Solo el tiempo dirá. Están por finalizar las 101 acciones de techo firme para Angostura, asegura el director de Bienestar, Omar Duarte Rodríguez, al informar que se lleva el 90 por ciento de avance aproximadamente. Y para que no queden dudas de que se está al pendiente del procedimiento que se debe seguir para que las viviendas cumplan con el protocolo de calidad, el funcionario municipal supervisó recientemente los trabajos realizados en diferentes comunidades, pero todavía falta ver la calidad de las obras que se ejecutan cuando hay pasado un tiempo, porque a final de cuentas es el tiempo el único que tiene la palabra de los buenos resultados que se buscan.