Las excusas. En tan solo 7 meses el precio de los medicamentos COVID aumentaron en un 50 porciento, lo que es un abuso de parte de algunas farmacias pero aún más de la Profeco quienes se supone que están para defender al consumidor, sin embargo el delegado de esta dependencia, Miguel Ángel Murillo no ha dicho ni pío al respecto y es que cuando se le cuestiona cualquier anomalía sobre precios en diferentes productos o servicios, lo único que sabe decir es que no hay denuncias. Lo más lamentable es que no hay en el municipio de Salvador Alvarado un lugar destinado para denunciar este tipo de abusos, lo que les facilita a las empresas salirse con la suya y atascarle la uña a los que requieren de algún medicamento para esta enfermedad tan agresiva que es el COVID-19. Lo que sí es que urge que el señor delegado de Profeco se ponga a trabajar y deje de dar excusas.

¿Dónde están? Un sector de los agricultores de Angostura ya no encuentran ni qué sembrar porque parece que ningún cultivo es redituable y al momento de cosechar se ven en la necesidad de abandonar los cultivos porque no les alcanza ni para realizar los cortes y transportarlos para su venta. Por mencionar un ejemplo los productores de hortalizas de les ha ido muy mal con la caída de los precios del tomatillo, la cebolla y hasta el chile, pareciera no haber una alternativa para que recuperen una parte de lo sembrado por que no existen apoyos para el agro. Pero tampoco se deja notar los liderazgos de los sectores productivos en la región del Évora o en el Congreso del Estado de Sinaloa porque de gestiones poco se habla, uno de los líderes agrarios que ha estado en los reflectores señalando la afectación que viven los sectores primarios es Faustino Hernández, Presidente de la Liga de Comunidades Agrarias. Pero detrás del discurso del también Diputado local están sus intereses políticos que los expresa a los cuatro vientos. Porque eso sí, en materia política el tema agrícola si es redituable.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cuento de nunca acabar. Los que de una vez pegan a gritos qué se vigilen las zonas agrícolas ante el tema del “robo hormiga” del garbanzo son los productores de Guamúchil, pues ya se dejan venir muchas responsabilidades que tendrán el cuerpo policiaco en donde tendrán que estar bien preparados ya que se ha venido generando como una costumbre en los habitantes, y no es para menos, pues esta mala acción les causa afectaciones económicamente y lo que menos quieren es pasar por lo mismo años tras años, dijo el presidente del Módulo de Riego 74-2 Dagoberto Llanes Soto, por lo que es momento que los elementos de seguridad pública comiencen a dar unos rondines por las parcelas para que también se castigue a quien se sorprenda robando siembras que no son propias o sin el consentimiento de los dueños.

Preparándose. La que pidió mayor vigilancia y control en el buen manejo de redes sociales que son propiedad de organismos afines al Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue Isaura Ruelas líder del Onmpri en Slavador Alvarado. Reconoció que ya se enfrentan a una guerra sucia y que con el proceso electoral arrancado sea más duro y directo. Por lo que dijo no se debe de repetir el hecho ocurrido con el Ommpri en Angostura en donde uno de los administradores publico que apoyaban al partido Morena.