La junta. Ya están viendo la de a de veras, a tal grado que se juntaron autoridades de los tres municipios que conforman la región del Évora para tratar el tema de la salud ante la pandemia que se acrecienta cada vez más. Luis Víctor Velazco Zayas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, fue quien encabezó esta reunión, en donde se tocaron temas importantes para evitar más contagios de COVID-19, y es que ya era justo y necesario, porque en los tres municipios ya estaban aflojando el cuerpo, principalmente en Angostura, donde la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez se hacía de la vista gorda y dejaba que los eventos se siguieran haciendo, un ejemplo claro fueron los criticados arrancones y también en el tema del deporte, área que nunca paró de hacer actividades, donde se aglomeraba la ciudadanía. Como al sordo hay que gritarle, Velazco Zayas actuó para poner alto a este tipo de situaciones.

Las medidas. A pesar de que en Angostura no se registra oficialmente una cantidad alarmante de contagios por COVID-19, el Gobierno Municipal ha reforzado las medidas preventivas y anunció el día de ayer la suspensión de cualquier evento masivo y actividad que genere aglomeración. Y aunque la presidenta municipal Aglaeé Montoya Martínez dijo que no se busca alarmar a la población, llama la atención que apenas se tomen estas importantes restricciones para evitar la propagación de contagios, cuando desde finales de diciembre del año pasado las autoridades de Salud en el país informaron de un repunte de casos por las fiestas decembrinas. Con el comunicado de ayer el municipio asume un gran reto para hacer valer las disposiciones en la población y que no se quede en buenas intenciones la estrategia de control para proteger la salud de los angosturenses.

Semana de definición. Al interior de los Comités Municipales del PRI en la región del Évora se percibe un ajuste natural en esos tiempos de definición, debido a que tienen hasta el día 29 para que los aspirantes a alguna candidatura manifiesten mediante una documentación por escrito su intención a participar, por lo que los grupos de apoyo a ciertos aspirantes se han dejado sentir rondando la oficina del partido con el fin de percibir las intenciones y por dónde pudieran moverse. En Angostura con el destape oficial de la alcaldesa Aglaeé Montoya para buscar la reelección muchos de los interesados han bajado sus aspiraciones o buscando oportunidades en otros partidos.

El ejemplo. Muchas personas afirman que en esta vida debemos ser agradecidos con lo que tenemos, hacemos y recibimos gracias a diferentes acciones, y quien sin duda alguna le está poniendo la muestra a sus demás colegas líderes es Conchita Ochoa, secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mocorito, quien no solo concentra su trabajo en defender los derechos de sus agremiados, sino que también promueve actividades altruistas que benefician a la sociedad del Pueblo Mágico, especialmente a las familias vulnerables, cosa que no se ha visto que hagan en Salvador Alvarado ni en Angostura. Si bien es cierto por obligación no tienen por qué hacerlo, pero debería ser algo moral el retribuirle a la ciudadanía lo poquito que puedan, ya que son muchos los sindicalizados que pudieran aportar su granito de arena, pues las buenas acciones nunca se olvidan, menos si llegan en un crucial momento.