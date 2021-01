Duro golpe. Los que parecen no estar muy contentos con las estrategias del Sector Salud para evitar contagios en este 14 de febrero es el sector restaurantero, pues a decir del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de la región del Évora, Irving Adrián Urías Gaxiola, se verán afectados, porque no todos los restaurantes cuentan con el servicio de Ordene y Recoja, al no estar habilitados para ello, señalando que lo que se debería buscar mejor es que los ciudadanos no bajen la guardia y cuiden las medidas para evitar contagios. Y dicha postura no es para menos, pues sería volver a empezar y podría darse un posible cierre de negocios como cuando inició la pandemia, lo que los tiene bastante preocupados, pues sería un duro golpe para ellos y para cualquier negocio. Ahora falta esperar que no se vean tan afectados como anteriormente y que se cumpla con los protocolos para evitar más contagios, pues aunque de llegar al cierre de comercios serían los no esenciales, quedó comprobado que los giros considerados esenciales también sufren las consecuencias.

La petición. Una importante encomienda recibió el médico municipal de Angostura, Ismael Angulo Meza, de parte de la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, ya que uno de los síndicos municipales solicitó una urgente petición durante una reunión celebrada a inicios de esta semana, pues les manifestó el riesgo de propagación de contagios que puede ocurrir en algunos campos agrícolas con la llegada de trabajadores foráneos a los cortes de cebolla y tomatillo, e indicó que era necesario que se hiciera algo al respecto, ya sea con el chequeo a las personas o las medidas correspondientes, por lo que será a través de la Dirección de Salud Municipal que se deberá atender ese tema de suma importancia ahora que el Gobierno Municipal anunció el reforzamiento de las medidas de protección a la salud para prevenir contagios y que al parecer no se había realizado una acción de este tipo, pero nunca es tarde, aunque hay que reconocer que estas acciones pudieron haberse solicitado a manera de prevención, cuando los contagios no presentaban todavía un repunte.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Se desmorona el PAN. En Salvador Alvarado, el mundo se la ha venido encima al PAN ante la gran molestia que existe entre su militancia por la alianza que hizo con el PRI, la cual supuestamente provocó una desbandada y hasta renuncias al blanquiazul como la de Jairo Pérez y la del exalcalde Gonzalo Camacho Angulo, quien por cierto ya se prepara para tomar el cargo en el Congreso del Estado que dejará José Manuel “Chenel” Valenzuela próximamente, ya que es su suplente a la diputación. Bertha Elena Calderón Soto, dirigente del PAN en Salvador Alvarado, minimiza el caso que están atravesando, pero sin duda es para que se prendan los focos rojos en el partido dado a que ya cayeron a la tercera fuerza y podrían perder más terreno al quedarse sin militantes y sin cuadros políticos rentables como para aspirar a ganar un cargo de elección popular.

¿Y los indígenas? Mientras la diputada Magaly Inzunza Valenzuela llamó a no politizar el tema de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 y reiteró que el Gobierno del Estado ha cumplido en materia de salud en este renglón, la diputada Ana Cecilia Moreno solicitó una mayor atención a los indígenas, sector que, aseguró, ha sido golpeado como nunca por los efectos de la pandemia, pues no solamente los ha afectado en el tema de salud, sino también en lo económico y social, por lo que señaló que es en este rubro donde realmente se puede evaluar el desempeño de un Gobierno cuando éste trabaja en disminuir la desigualdad social y mejorar, más en un tema como el que se vive actualmente.