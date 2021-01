Bien seguro. En materia política todo parece indicar que el presidente del Comité Municipal del PRI en Mocorito, Francisco “Chico” López, se tiene bien guardadito un as bajo la manga, pues dice que se encuentran trabajando y fortalecidos internamente para los tiempos electorales que se avecinan, en donde sin pensarlo dos veces dijo que el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados obtendrán la victoria. ¿Qué lo hace estar bien seguro que pueden resultar victoriosos si hay partidos que están por la misma lucha? Mientras él sigue creyendo que se encuentran fortalecidos y unidos, más de algún exsimpatizante del tricolor se ha venido encargando de inyectar duda en sus militantes y buscando bajo el agua convencer a que cambien sus intereses políticos a favor de un nuevo color que a su interés conviene de momento, porque tanta tranquilidad y confianza no es buena, porque del dicho al hecho hay mucho trecho.

En el punto. Después de que los contagios de COVID-19 se dispararon en la región del Évora, la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, decidió cancelar y negar todos los permisos para fiestas, deportes y demás eventos que generen aglomeraciones, y parece que al edil Romeo Gelinec Galindo Inzunza no se le va una, aprovechó rápidamente para felicitar de manera irónica a la presidenta del vecino municipio. Dijo en pleno Cabildo: “Por fin se le iluminó la cabeza a la alcaldesa de Angostura y dejó de dar permisos para deportes y arrancones”. El regidor afirmó que estas acciones que ella dejaba pasar le afectaban a los alvaradenses, porque las personas van y vienen de un municipio a otro y no tenía caso que Salvador Alvarado estuviera estricto, si en los municipios vecinos no se toman las medidas necesarias. De tal forma que Galindo Inzunza le aplaudió sarcásticamente por hacer el trabajo ahora, cuando le correspondía hacerlo desde el inicio de la pandemia.



Van de nuevo. En Mocorito las autoridades otra vez están en la lucha por lograr que los camiones cargados de material que sacan las cribas del río no pasen entre las casas ni generen molestias en las personas, mucho menos le causen un daño al pavimento de las calles, pero hasta hoy no han podido obtener resultados positivos. El regidor Eduardo Robles ha agarrado el toro por los cuernos y está decidido a que ahora sí se hagan las cosas como deben de ser, claro, con acuerdos firmados de lo que le corresponde a cada una de las partes. Se habla de una ruta alterna que ya está trazada pero no ha funcionado, porque los criberos esperan que las autoridades la rehabiliten, y ahí se tiran la bolita, no salen de donde mismo, y al final de cuentas todo sigue igual. Por cierto, aquí también debería entrar Orlando Vega, director de Ecología, para analizar si le están causando afectación a los álamos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Con la lumbre cerca. Sin duda, todo indica que la ola de contagios actual en la región del Évora tiene a los ayuntamientos a la expectativa, pues en Mocorito se tiene conocimiento de cuatro trabajadores de distintas áreas que dieron positivo a COVID, lo que hace reflexionar y reforzar medidas para evitar que el virus se siga propagando, pero las acciones no deben parar ahí, pues si bien el trabajo de la Comuna no se puede detener, sí resulta conveniente atender y hacer acatar a la población las medidas sanitarias, pues los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento están en contacto directo con la ciudadanía que acude a realizar algún trámite, y ahí es donde, de hacer caso omiso, pueden encenderse los focos rojos con los contagios, y es que como bien lo dijo el jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velazco, las personas que salen a trabajar son quienes están llevando el virus a sus hogares, y si no se puede evitar un contagio al 100 por ciento, al menos habrá que conscientizar para que todos sigan las indicaciones del Sector Salud.