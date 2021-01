La cortina de humo. Tanta agitación que traía el delegado de Vialidad y Transportes de Salvador Alvarado, Leobardo López Montoya, de registrarse como uno de los precandidatos del PRI para la alcaldía de este municipio, para que al final del día dijera que siempre no y que apoyaba a Liliana Cárdenas Valenzuela, quien competirá con Margarita Inzunza Valenzuela por la anhelada candidatura, pero todo este teatrito al parecer no era para otra cosa que lavarse las manos ante la declaración que hizo el ex secretario de Pesca del estado, Sergio Torres Félix, donde afirmó que tenía el respaldo de López Montoya, y es que cómo era posible que el señor Sergio lo ventilara de esa manera si él sigue perteneciendo al PRI, mientras que Torres Félix se deslindó de este partido para irse a Movimiento Ciudadano, donde le dieron la oportunidad de ir en busca de la candidatura por la gubernatura de Sinaloa.

Vaya sorpresa. Tomando en cuenta de dónde provienen cada uno de los actores, tal vez lo que sucedió el pasado viernes por la tarde en Mocorito para muchos no fue sorpresa, pero para otros sí y una muy grande. Resulta que el Partido Sinaloense (PAS) les tomó protesta a tres nuevos militantes, los cuales son Eduardo Daniel Robles Sánchez, Marcio Estrada y José Alberto López Castro, nada menos que el hermano de Alfredo López Castro, uno de los aspirantes del PRI a la alcaldía mocoritense. Así es la política, dicen muchos, ya que Eduardo Robles actualmente es regidor en el Ayuntamiento pero bajo los colores del PAN, Marcio Estrada viene de ser el presidente del PRI en Mocorito y, probablemente, López Castro podría afectar la aspiración a la candidatura oficial de su hermano. El PAS perdió a Valerio Cervantes Gastélum, quien se fue a Movimiento Ciudadano, pero ganó tres nuevos adeptos muy conocidos en la política mocoritense.

En la sombra. El Partido Encuentro Social en el municipio de Angostura se encuentra muy ausente, ya que a decir de la presidenta estatal del PES, Alma Elenes, aún no se definen los posibles candidatos, inclusive no se han hecho notar los aspirantes a las diferentes candidaturas en el municipio costero y, aunque buscan posicionarse en el electorado con un buen porcentaje en el estado, con este ritmo que llevan a nivel local, sobre todo en la región del Évora, parecen estar más en la sombra que en el ojo público, porque es muy raro que se hable del partido. Ni qué decir del trabajo, porque se conoce poco cómo operan y en qué están trabajando en los municipios.

Sin recursos. Una acción por la que se viene apostando desde hace varias administraciones en el Gobierno Municipal de Mocorito para combatir la sequía en la zona serrana es la construcción de represos, con lo que garantizaban que los efectos de este problema disminuyeran, pero desafortunadamente el Gobierno Federal ha recortado los recursos que se destinaban para este tipo de obras, y de acuerdo con el director de Desarrollo Agropecuario del Ayuntamiento mocoritense, Enrique Flores Sepúlveda, por lo que en este sentido la temporada de sequía podría golpear con mayor fuerza la sierra mocoritense, afectando principalmente las actividades primarias como la ganadería. Y es que aun cuando se tenían en puerta importantes proyectos, solamente uno se pudo concretar en Capirato, mientras que los demás se vinieron abajo, dejándolos en medio de la incertidumbre.