¿Y el ejemplo? El director de Deportes del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Juan Carlos Camacho Rojo, ve la tempestad y no se hinca, y es que en medio de una pandemia que ha dejado sin vida a miles de personas en el estado, él decide acudir a un importante juego de beisbol en la ciudad de Culiacán. Lo lamentable es que siendo funcionario público no pone el ejemplo y encima de todo lo publica en redes sociales, motivo por el que le llovieron los comentarios reprobatorios hacia su conducta. La mayoría le decía que debería de predicar con el ejemplo, pues pese a ser el director de Deportes, y por muy aficionado que sea, debe comprender que primeramente está la salud y eso implica no exponerse, además de tomar en cuenta que Culiacán es de los municipios con más alto número de contagiados del estado. Parece que a Camacho Rojo ya se le olvidó que el Covid-19 ha sido la causa de cientos de muertes en el municipio, entre los que estuvo el propio alcalde.

Se va. Tras la definición del candidato a la presidencia de Mocorito por el PRI, José Alfredo ‘Alfredín’ López Castro, uno de los precandidatos a la alcaldía, mostró claramente su inconformidad a través de redes sociales, señalando que a pesar de las circunstancias es lamentable que no se dé la oportunidad a alguien más y no se aprenda de los errores del pasado. Asimismo, en su mensaje dio a entender que abandona las filas del tricolor y el segundo paso en sus planes es ser candidato por la presidencia municipal de Mocorito, lo cual, al parecer, podría buscar bajo el cobijo de otro color, aunque también manifestó que los partidos ya no garantizan una victoria, sino el candidato es quien define la elección. ¿Será que López Castro aparecerá en la escena más adelante para darle pelea a Óscar Camacho al no haber sido tomado en cuenta por el PRI?

Del dicho al hecho. Con el reciente anuncio del dictamen de la Ley de Protección a los Animales en el estado de Sinaloa, que desató protestas y manifestaciones en las afueras del Congreso del Estado hace unos días por parte de activistas de grupos defensores de animales que posteriormente fueron escuchados y se llegó a un acuerdo, uno de los temas importantes que se dio a conocer fue la prohibición de venta de animales en la vía pública, lo que coloca a los municipios ante una gran responsabilidad para hacer valer la ley, y en lo que compete a los ayuntamientos de la región del Évora, los directores de Ecología de Salvador Alvarado, Angostura y Mocorito, tendrán que actualizarse en el tema y proceder en sus respectivos municipios. Pero como suele pasar con los importantes anuncios que se hacen en mejoras a la normativa estatal, en los municipios los directivos carecen de posicionamientos o muy poco socializan estos temas, por lo que se requerirá acción en cuanto al plan a seguir y no solo discursos, porque del dicho al hecho hay mucho trecho.

Sigue la mata dando. A paso de tortuga es como parece que trabajan los regidores de Salvador Alvarado con el tema de la regulación de los yonkes que se encuentran dentro del casco urbano en la ciudad de Guamúchil, pues a decir del regidor Romeo Gelinec Galindo Inzunza, es un tema que se trae desde hace varios años y sigue en las mismas sin que se concluya nada y comenta que no sabe ante quién quieren quedar bien, ya que al momento de actuar ni un rayito de luz se les ve, así que como dicen, queriendo todo se puede, pero tal parece que demuestran no querer hacerlo por no aplicar el reglamento con el que se viene batallando por años. Ahora solo falta esperar que se pongan a trabajar y aterricen algo concreto.