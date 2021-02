La obediencia. El presidente municipal de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, pretende culminar su administración sin interrupciones, según él, es un soldado más de las filas del Partido Sinaloense y de su creador Héctor Melesio Cuen Ojeda, por lo que afirmó que está a su disposición y hará lo que le indiquen. Sin embargo, por todos los pasillos de la Presidencia corre el rumor que ya no cabe en Mocorito, porque aseguran que la misma gente que le dio el voto en las ocasiones pasadas ahora se encuentra totalmente arrepentida, y más en la zona sur del municipio, a donde no les ha llegado apoyos, al grado de que el síndico de Pericos, Enrique Navarro, ha dicho que como presidente no la hace y que tiene a la sindicatura muy abandonada. Con estas declaraciones será difícil que el alcalde llegue a ocupar otro puesto de elección popular, a decir de la gente. Sin embargo, por debajo del agua dicen se mueve para lograr ser tomado en cuenta, y si no es él, que sea su esposa, la que integre a las boletas electorales. ¿Podrán?

El compromiso. Cuando se dieron a conocer los nombres de los candidatos a las alcaldías y diputaciones locales del partido Redes Sociales Progresistas en Salvador Alvarado, se comentó la falta del candidato a la diputación federal, sin embargo, entre voces muy discretas aseguran que no hará oficial la intención de Sandro Alonso Navarro Montoya porque estableció un “compromiso” con la alcaldesa de trabajarle hasta el día 28 de febrero y que de ahí le entregaría la Dirección de Acción Social, acción muy conveniente del profe Sandro, que no se quedó sin percibir sueldo, y hasta el último momento se irá en búsqueda de oportunidad, dando la espalda al partido que le dio varias oportunidades en el servicio público, y que ahora dice que a él como parte del magisterio lo mueve a sumarse y comprometerse a crecer junto con RSP.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Preocupación. Ante la molestia que manifestó en sus redes sociales José Alfredo López Castro por no lograr el objetivo y ver que nuevamente Óscar Camacho Rodríguez es el abanderado a la alcaldía de Mocorito, se prenden los focos rojos en el PRI, debido a que “Alfredín” anunció que ahí no le dieron la oportunidad pero se cambia de bando, debido a que él va a ser candidato, por cuál partido, en las próximas horas según lo dará a conocer, y toda su estructura y simpatizantes, que según son más de los que posee Camacho Rodríguez, lo van a seguir. Al enterarse de esto y pronosticarse una desbandada, de inmediato Francisco “Chico” López, presidente del partido, mandó un comunicado, también por las redes, invitando a la unidad y en defensa de Óscar Camacho, en donde argumentó que José Alfredo y José Alfonso “Güerito” Acedo son políticos muy valiosos que han luchado duro para sacar adelante al partido y por lo tanto serán tomados en cuenta en el proyecto. Hay que esperar los tiempos para saber hacia dónde se van los dados políticos y la repartición de puestos, que seguro habrán de convenir para evitar la fracturación total del PRI.

Dando en el clavo. Si las acciones se encuentran detenidas y es poco el trabajo de oficina, la regidora Patricia Dautt Reyes pidió en plena sesión de Cabildo que los trabajadores que no tienen actividad salgan a la calle a reforzar el trabajo que bien realiza el personal del área de Aseo y Limpia. Dijo que si no hay obras y si no se tiene que hacer el trabajo de oficina de planeación, tanta gente sentada en la oficina y sin mucha actividad qué hacer, se debe pensar en sacarlos a reforzar el trabajo al personal, que pese a la pandemia no ha parado para que el municipio de Salvador Alvarado se mantenga limpio.