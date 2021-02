Los nombres. A menos de una semana de que cierre el plazo para el registro de precandidatos a alcaldías por Morena en la región del Évora, se registraron varios rostros conocidos, y hay muchos más que han alzado la mano pero que aún no realizan su registro, el cual a diferencia de la modalidad que manejan otros partidos, es en línea y no directamente en las oficinas. Pero lo que llama la atención no es este sistema, sino los nombres que han surgido, pues poco se les puede ubicar como morenistas de origen, ya que la mayoría han estado en otros partidos, como es el caso de José Noé Contreras Avendaño, ex secretario del Ayuntamiento de Mocorito, y Juan Salvador Avilés Ochoa, ex alcalde del municipio serrano, quien dio la sorpresa dando a conocer ayer por la tarde su registro. Por otro lado, en Angostura nadie ha dado el primer paso aún, pero los aspirantes aseguran que en el transcurso de la semana estarán registrándose en la plataforma. A ver si no surgen más sorpresas en este tema, porque si bien, antes Morena era el partido que nadie consideraba políticamente redituable en sus inicios, ahora al parecer es el trampolín para conseguir algo.

Pretexto. Es bien sabido que en la salida norte de la ciudad de Guamúchil el crucero ubicado en el entronque a la Ciénega de Casal es un punto peligroso para los automovilistas, donde ya se han registrado decenas de percances, por lo que desde finales del año 2019, tras haber solicitado la instalación de semáforos en dicho lugar, se encontraba todo listo para llevarse a cabo, pero según comenta el regidor Romeo Gelinec Galindo Inzunza el pretexto fue la llegada de la pandemia para que estas acciones quedaran solamente en planes, pues asegura que al director de Vialidad y Transportes en el estado, Feliciano Valle, solamente le interesa buscar otro puesto de elección popular y crecer en materia política.

Estallaron. Con una actitud fuerte, quienes explotaron la mañana de ayer contra el director de Acción Social, Sandro Alonso Navarro Montoya, fueron algunos dueños de salones de fiestas de la ciudad de Guamúchil, y es que entre inconformidades y un tono elevado de voz le pidieron al funcionario que se considere la reapertura de sus establecimientos, pues no están dispuestos a seguir perdiendo ingresos, pero de acuerdo con Navarro Montoya, muchos de estos lugares no han acatado las indicaciones del Sector Salud, es por ello que ante el reciente incremento de contagios en el municipio se tuvo que optar por esta medida que fue anunciada por la alcaldesa sustituta Pier Angely Camacho de Ortiz, y aun cuando algunos clubes fueron avalados por Protección Civil para operar, las revisiones no han sido constantes. Por otra parte, el cierre de los salones de fiestas es solamente una pequeña parte del trabajo de prevención, pues las calles están llenas de gente y, sobre todo los fines de semana, se puede observar una gran movilización en la ciudad.

Hasta que se les va a hacer. Después de tantas quejas que se podían escuchar en el municipio de Salvador Alvarado sobre la problemática que hay por la presencia de basureros clandestinos, finalmente ya se cuenta con una patrulla ecológica que se encargará de hacer los rondines correspondientes para poner mano dura contra quienes sean sorprendidos cometiendo alguna acción que afecte el medio ambiente y, ahora sí, el Departamento de Ecología, que encabeza Karina Camacho, se pondrá a trabajar como debe, sin excusa alguna. Ahora falta esperar cuántas multas pondrán para que la ciudadanía tome consciencia y haga caso a las indicaciones preventivas para el bien de la sociedad, pues no solo es trabajo de la Coordinación de Ecología, sino también de los mismos habitantes.