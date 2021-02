Que siempre sí. Después de la controversia que se tuvo el pasado martes con propietarios de clubes y el director de Acción Social del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, con el tema de los permisos para poder realizar fiestas y que no se ponían de acuerdo, primero porque no se les hacía justo a los propietarios que otros locales estuvieran abiertos mientras a ellos no se les daba permiso de trabajar, y luego por el manejo a la alza de contagios que se han estado presentando en el municipio, tal parece que siempre sí se estuvo a favor de los propietarios de dichos establecimientos, pues de la noche a la mañana se llegó al acuerdo de que se les dará permisos tomando en cuenta algunas medidas de seguridad, tanto para ellos mismos como para los ciudadanos que acudan a estos lugares, pues a decir de Luis Alberto Gastélum Camacho, director de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Salvador Alvarado, fue desde el pasado miércoles que se llegó a ese acuerdo. Ahora lo importante será hacer que se cumplan los protocolos, ¿cómo? Ahí tendrán que ponerse enérgicas las dependencias correspondientes.

El pendiente. Uno de los importantes pendientes para atender en la presente administración del Ayuntamiento de Angostura es la implementación de medidas de protección al personal que labora en las áreas de Recolección de Basura, Aseo y Limpia. Al parecer, hasta el día de ayer no se les habían otorgado insumos de protección como en varias ocasiones se hizo el año pasado debido al repunte de casos positivos de COVID-19. Hay que recordar que también este personal forma parte de la primera línea de contacto con la población, pero parece que al Gobierno Municipal se le ha pasado tomar acción en este tema y, a decir del secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, Adrián Contreras Limón, le corresponde al municipio costear los insumos porque el sindicato no cuenta con los recursos.

¿Y el mercado? Son varios los actores políticos que han visitado el Mercado Municipal de Angostura y se han comprometido, en diferentes administraciones, a gestionar para que el edificio sea rehabilitado, pues se encuentra en pésimas condiciones y los locatarios llevan años pidiendo que se solucione la problemática. Ahora bien, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez se tendrá que esforzar mucho si quiere dejar al menos comenzada una gestión para atender las peticiones en torno al Mercado Municipal, pues pronto solicitaría licencia para participar en la contienda electoral, pero de igual manera, el tema del mercado es un proceso al que se le debe dar seguimiento y que las autoridades estatales no solamente visiten el municipio para hacer promesas de que se va a arreglar, sino lograr aterrizar algo, para que sea un hecho y no solo palabras.

A trabajar. Finalmente, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres del Ayuntamiento de Mocorito, Guadalupe Payán, se dignó en salir de su oficina y se decidió a ir a la calle para ver las necesidades de las féminas. Muy orgullosa publicó en redes sociales que andaba recorriendo la comunidad La Misión, y es que dicen las malas lenguas que donde se le puede encontrar a esta funcionaria es en su casa o el café, porque durante el tiempo más fuerte de la pandemia no pisó mucho el Ayuntamiento, pero hacía que sus empleados hicieran guardias para atender las situaciones que surgieran.