Las ausentes. Es en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) donde hasta el día de ayer solamente una mujer había realizado su registro por la alcaldía de Salvador Alvarado en la región del Évora y es la regidora Laura Patricia Dautt Reyes. Las mujeres morenistas, en comparación con las priistas, están ausentes de la escena, ya que en el tricolor han destacado como precandidatas en los municipios de Salvador Alvarado y Angostura, municipios donde se definieron las candidaturas a la alcaldía por las féminas. Resulta curioso que cuando por fin se ha logrado la demanda por la paridad de género de parte del sector femenino, ahora es muy corta la lista de mujeres militantes y simpatizantes de Morena en municipios de la región que buscan ser las próximas presidentas municipales. Parece ser que en la Cuarta Transformación las mujeres están desaprovechando las condiciones idóneas para postularse a cargos de representación popular de alto nivel, pero todavía hay oportunidad hasta hoy domingo, que cierra la convocatoria, y tal vez haya sorpresas.

El llamado. Y en la misma tesitura, muchas mujeres y jóvenes que vienen empujado fuerte, y que seguro son buenos cuadros en la política, no se han visto en Morena a como se esperaba en el municipio de Mocorito para ser tomados en cuenta, es por ello que hay preocupación en el regidor del Ayuntamiento de Mocorito y también aspirante a la candidatura por la alcaldía, Claudio López Camacho, quien alza la voz e invita a todos a registrarse para participar en la elección interna para la designación del candidato oficial. Cuando empezaba el fervor político se mencionaba a muchas mujeres que podrían ser abanderadas del partido, pero de repente se apagaron, eso le dio vida a los desertores de otros partidos, quienes sí se animaron a levantar la mano aunque no merezcan la oportunidad.

Quieren hechos, no palabras. La situación por la que atraviesan las familias de desplazados en el municipio de Salvador Alvarado es difícil, debido a que la respuesta de los gobiernos Estatal y Municipal no se ha logrado concretar, pues a decir de la representante de este sector y defensora de los Derechos Humanos, Esperanza Hernández Lugo, todo ha quedado en promesas, y es que de los 100 lotes que se esperaba obtener para estas familias, el titular de la Comisión de Vivienda del estado, Salvador Reynosa, anunció que se habían logrado un total de 61, lo cual tiene inconformes a las familias de desplazados, quienes señalan que quieren hechos y no solamente palabras de las autoridades, tanto municipales como estatales, además de criticar duramente a los funcionarios que han venido a prometerles apoyo y aun así no se ve ningún avance.

Manos a la obra. La mañana de ayer se registró una gran fuga de aguas negras en el drenaje del bulevar Morelos, a un costado del Parque Lineal, atrás de la colonia La Gloria, pero al llegar a oídos del personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), éstos acudieron al desesperado llamado de la ciudadanía y solucionaron el problema de inmediato, y es que el gerente de la Japasa, Manuel Beltrán Urías, al parecer ya está arisco de tanta queja que hay de aguas negras y drenajes colapsados, y probablemente esta megafuga le pareció insignificante que en el mismo momento la mandó arreglar y, como dice un dicho, ‘pa’ luego es tarde’, y Beltrán Urías puso manos a la obra y antes de que las críticas en redes sociales le llegaran se apuró a trabajar.