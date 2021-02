Primero la plática. A quien no le importó que en pleno evento este fin de semana, el vicepresidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Luis Roberto Sánchez Inzunza, estuviera dando su mensaje, fue al diputado local José Manuel “Chenel” Valenzuela López, pues mientras el vicepresidente daba unas palabras, él se encargó de sacarle plática a los funcionarios en pleno discurso, dejando por un lado el respeto y la educación, pues no le importó ni tantito que los demás lo estuvieran viendo al preferir ponerse hablar que prestar atención al orador, actuar que dio mucho de qué hablar, ya que se supone que como político y persona preparada debe respetar cuando los demás hablen y, al parecer, se le olvidó aplicarlos para poner el ejemplo.

A paso lento. Muy despacio es como avanza la obra de la carretera Guamúchil-Mocorito, pues hasta la fecha tal parece que no tienen bien definido hasta cuándo la van a entregar, obra que se supone que debe estar lista desde hace varios meses, sin embargo, no se ve mucho brillo porque quede ya terminada, ya que con decir que lleva un avance no basta, Y es que a decir de la presidenta municipal, Pier Angely Camacho de Ortiz, ya están con los retoques de pintura y se espera que pronto se termine. Ahora solo falta esperar hasta cuándo la van a entregar y ver qué tipo de sanciones o leyes aplicarán a la constructora correspondiente por la demora de la obra, ya que según la síndica procuradora del Ayuntamiento, Alejandra Zámano Mejía, la explicación que le han dado es que fue por la misma pandemia por lo que no se entregó a tiempo y tuvo un avance lento.

Labor de campo. Aunque en las actuales circunstancias es un riesgo para el personal de las instituciones gubernamentales salir a brindar atención a población vulnerable como la población femenina en comunidades, también es una constante la problemática de violencia intrafamiliar que se registra en los municipios y que no se puede atender sólo desde las oficinas. Un caso es el municipio de Angostura, donde se ha reconocido por las autoridades municipales que el problema aqueja a una parte de las sindicaturas, pero se había mantenido muy poca actividad de atención en los hogares hasta que hace unos días, la presidenta del Instituto Municipal de las Mujeres, Miriam Castro, salió a la calle a difundir los servicios gratuitos que brinda el Instituto para una vida libre de violencia. Una labor de campo que se hizo necesaria a pesar de la pandemia porque las mujeres que representa también necesitan la cercanía de las instituciones de apoyo como el Immujeres. Sin duda una tarea complicada pero necesaria.

Preocupación. En un clima de incertidumbre es como se encuentra el personal en Bomberos Mocorito, pues tienen que ir programando el Plan Operativo Anual y para ello deben conocer cómo se llevará el tema del presupuesto, pues según comenta el comandante de la corporación, Valentín Alapizco Arce, el año pasado recibieron en total poco más de 600 mil pesos, lo que se complementó con el apoyo que reciben del Gobierno municipal, pero este 2021 desconocen cómo se repartirá el presupuesto que sea destinado para los Cuerpos de Bomberos de toda la entidad, por lo que esperan solamente que el recurso no sea menor este año, porque no solamente tienen que atender la estación de la cabecera, sino también deben prestar atención a la subestación de la sindicatura de Pericos, lo que implica un mayor gasto.