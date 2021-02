Desespero. Omar Duarte Rodríguez, director de Bienestar Social del municipio de Angostura, anda que no lo calienta ni el sol y no es para menos, pues argumenta que lamentablemente el municipio cuenta con comunidades que se encuentran en zonas marginadas y que necesitan apoyo, pues dice que desde hace mucho tiempo han venido alzando la voz en la Secretaría de Bienestar y diferentes dependencias para buscar apoyos y que la situación vaya a la baja, sin embargo, estas dependencias solo toman en consideración las que a su ver son las prioritarias, sin darse cuenta que existen muchas zonas más que están con esta problemática. Por tal, es Angostura el municipio que menos aportaciones federales recibe en el estado para el combate a la pobreza, dado a que es una pequeña parte la zona prioritaria, situación que debe llevar a un análisis más actualizado y determinar las aportaciones con datos más actuales.

Alzando la voz. No lo quieren reconocer como tal, pero todo indica que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) nomás no tiene fuerza, y peor aún, que por la situación que está pasando está dividido, al no haber un acuerdo entre los militantes de Angostura y Salvador Alvarado en quién será el abanderado a la diputación local por el Distrito 09, pues Eduardo Félix, quien por cierto declinó en su precandidatura y le cedió el lugar a Gumaro López, estalló en contra del aspirante José Manuel “Chenel” Valenzuela, al afirmar que son una minoría del Sol Azteca, y aparte de Salvador Alvarado, los que están apoyándolo. Además señaló que ya es tiempo de que la ciudadanía abra los ojos y le brinde oportunidades a nuevos cuadros, que no le sigan la risión a personajes que no toman las cosas con seriedad y a que también traicionan la confianza que se les brinda, eso está comprobado. Sería una verdadera lástima el que los consejeros del partido eligieran a “Chenel” como candidato al cargo que aún está desempeñando, pues busca la reelección pero ahora con el PRD, por lo menos yo no me uno a su campaña, dijo muy fuerte y seguro Eduardo Félix.

Prudencia. El gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, tomó la decisión de realizar la Jornada de Apoyo Puro Sinaloa, pero está en duda si es prudente en estos momentos que los números de contagiados han aumentado considerablemente, pero también está la cuestión del apoyo a la economía de las familias, y es que a pesar de que este evento es masivo y muy concurrido, los ciudadanos aprovechan los descuentos que se hacen en las Jornadas y más ahora que el empleo se escaseó junto con los ingresos. Al parecer Ordaz Coppel tiró la moneda al aire y la ciudadanía será la que elija entre la salud y la búsqueda de apoyos. ¿Será que con eso se lava las manos y aplaca un poco el enojo de los que se vieron ofendidos por la Serie del Caribe realizada hace unos días?

¿Monitoreo? En el tema de las fumigaciones aéreas está muy escueta la información sobre cómo se lleva un control de parte de los municipios de la región del Évora, como el municipio de Angostura, donde existe una gran cantidad de avionetas fumigadoras, porque indudablemente se necesita inspección y vigilancia con un monitoreo constante para que se prevengan afectaciones no solo a la población, sino al entorno natural, porque ahora ya está incluida su regulación en el nuevo reglamento de Ecología Municipal, pero se va a necesitar de un plan de acción de parte del titular de dicha área, Avelino Angulo, para que exista una regulación y se dé a conocer el control que tiene el municipio sobre la actividad.