El silencio. Un importante apoyo recibió el día de ayer el Cuerpo de Bomberos Angostura, con la donación de equipo para su protección personal, misma que llegó desde la estación hermana de Bomberos de la ciudad de Cabo San Lucas, del estado de Baja California Sur, y para dar las gracias a nombre de la corporación estuvo presente el presidente del Patronato, Aurelio Lugo, en el acto protocolario presidido por la alcaldesa de Angostura. El presidente del Patronato destacó en su discurso la afectación que tiene el COVID en la salud y se mostró muy preocupado por los elementos, pero nada mencionó acerca de las condiciones en que trabajan los bomberos por falta de personal, y es que recientemente fue ventilada la situación que atraviesan por la falta de personal, ya que a inicios de semana un solo elemento estaba cubriendo un turno, pero quizá aún todavía no es un tema de urgencia para el Patronato o tal vez se encuentra trabajando en una estrategia para que no solamente se proteja la salud de los elementos, sino también las condiciones en que se brindan los servicios de emergencia.

Carnaval. Ayer dieron inicio las actividades programadas por el Instituto Municipal de Cultura de Salvador Alvarado, encabezado por Oralia Castro, encaminadas a hacer un recorrido por los carnavales de Guamúchil, con el fin de no dejar pasar esta temporada en la que se celebraban las fiestas del Rey Momo, ya que no fue posible realizarlas como normalmente se hacía debido al coronavirus; mientras tanto, en Angostura fueron más allá y la alcaldesa Aglaeé Montoya anunció que se tendrá un carnaval virtual, en el que incluso habrá coronación de reinas. La finalidad es no dejar que la temporada de carnavales pase desapercibida y, aunque esto no vaya a generar derrama como en años anteriores, algo van a llevar a cabo, pero hasta el momento Mocorito es el único municipio que no ha anunciado actividades o acciones para recordar que en el Pueblo Mágico también se han celebrado importantes y animadas fiestas carnestolendas. Ya se verá en los próximos días si se anuncia algo con este motivo.

A paso lento. El proyecto de las palapas para atraer más al turismo al campo pesquero Playa Colorada, en Angostura, avanza a paso lento, pues tras haber sido anunciado a mediados del pasado mes de septiembre durante una visita del gobernador Quirino Ordaz a la localidad angosturense, y que algunas ocasiones la alcaldesa lo ha mencionado después, no se ve que pudiera atraer tantas personas a esta zona turística del municipio, ya que de cuatro palapas solamente se han construido dos y hay otras dos comenzadas. Cabe aclarar que son de proporciones muy pequeñas a lo que se pudo haber pensado, pues se anunció como un gran proyecto.

En la incertidumbre. Un golpe tras otro ha venido azotando a los productores de la región, y es que cuando no les llueve les llovizna, primero por las lluvias, que afectaron algunas hortalizas, y ahora están con el Jesús en la boca por la falta de un precio fijo en la comercialización del frijol. Y no es para menos, pues lo único que quieren es no verse afectados, ya que de tantas malas noticias no ven una salida, y a decir de Gerardo Urías, líder agrícola del municipio de Angostura, de seguir esta situación, generará una pérdida para ellos, al no contar con la certeza de cuánto va a ser el precio al que van a vender el frijol, pues ahora solo esperarán una estabilización del precio y que no se los quieran dar tan barato, ya que según el productor, el precio oscila entre los 20 y 25 pesos, cuando a inicios empezaron comercializándolo alrededor de 45 mil pesos la tonelada.