Jugada sucia. Quien fue víctima de un juego sucio en el transcurso de esta semana fue la diputada local originaria de Mocorito, Gloria Himelda Félix Niebla, pues de pronto se difundió la noticia que había aparecido registrada como precandidata a la presidencia municipal de Mocorito por el partido Morena, lo cual sorprendió a todo mundo, al tratarse de una priista de hueso colorado, que incluso ha ocupado diputaciones locales y una federal, así como la presidencia municipal bajo el cobijo del tricolor, al cual siempre se ha mostrado fiel. Tal parece que las jugadas sucias no se han hecho esperar, y con el uso de redes y plataformas digitales para este proceso electoral podrían ser el pan de cada día. Por el momento, la diputada aseguró que se irá con todo contra quien resulte responsable de su registro en Morena, denunciando lo sucedido ante las instancias pertinentes.

Contradicciones. En el Pueblo Mágico de Mocorito está causando polémica entre los regidores del Ayuntamiento la camioneta que anda estrenando el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro, aunque tiene derecho y recursos para hacerlo, pero resulta que la mayoría no saben si dicha unidad fue adquirida con dinero de la administración o si es propiedad particular del mandatario. Lo que es un hecho, es que “Memo” Galindo la usa oficialmente para sus giras de trabajo por las comunidades y, ante esto, el regidor del PAN, Eduardo Daniel Robles Sánchez, afirma que sí se le autorizó la venta de la anterior camioneta porque ya presentaba muchas fallas y también la compra de este nuevo vehículo, mientras que Valerio Cervantes, Claudio López y Dalila Alondra Félix aseguran que no saben exactamente la procedencia de esta camioneta, además que en Cabildo no se ha sometido a consideración del pleno alguna compra de este tipo ni el monto que se pudiera invertir.

Retroceso. Invierten en lámparas nuevas de 12 millones de pesos, pero en las calles de los fraccionamientos y colonias de Guamúchil no se terminan de aterrizar los programas, es la situación que el regidor del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Romeo Gelinec Galindo Inzunza, le reprochó al gobierno de Quirino Ordaz Coppel por haber invertido en lámparas cuando las que estaban eran de calidad y brindaban un buen servicio, mientras que las calles del municipio están en completo abandono gracias a que el recurso del programa de reencarpetado no abasteció. Incluso, el edil dijo que estas obras truncas se deben a la falta de voluntad y no tanto a la escasez de dinero, ya que, asegura, el gobierno de Ordaz Coppel tiene millones de pesos para reemplazar cosas innecesarias y lo prioritario queda de lado.

El voto a favor. Los ayuntamientos de la región del Évora dieron su voto a favor a la iniciativa de reforma a una fracción de la Ley de Amnistía presentada en el Congreso del Estado, misma que fue expedida esta semana, donde se argumenta que vendrá a beneficiar a internos en penales por delitos como aborto, sedición, robo simple y sin violencia, así como narcomenudeo, que se comprueben que hayan sido cometidos por condiciones de extrema pobreza y sin fines de venta. Llama la atención la falta de debate y oposición en las sesiones de Cabildo realizadas la última semana de enero para aprobar por unanimidad, en el caso de Salvador Alvarado y Angostura, una reforma a temas tan importantes a discutir y, que ya con el voto a favor, los municipios habrán de acatar la normativa. Llama la atención también que la mayoría de los regidores no socializaron con la sociedad este importante voto ni en sus redes sociales, porque no deben olvidar que son representantes del pueblo y no solo votar a consciencia, sino tomar en cuenta a sus representados.