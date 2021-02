La visita. Volvió al municipio de Angostura hace unos días la funcionaria estatal Martha Ofelia Meza Escalante, pero como es sabido, ya no encabeza el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, sino como directora de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado. El motivo de su visita fue para realizar la donación de libros y enciclopedias para la biblioteca de Alhuey, que entregó a la directora de Cultura, Sandra Luz Mejía Castro. Pero cabe mencionar que, de los asuntos agrarios, no tocó el tema públicamente ni realizó algún anuncio importante sobre el servicio que se está brindando en dicha dependencia. Figuró más en la foto que con una información relevante para el sector agrícola de la región.

Mano dura. Quien dejó muy claro que no habrá contemplaciones para las personas que no cuiden las viviendas de techos y pisos firmes qué han sido gestionadas por las mismas necesidades de la población, fue la presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, pues este fin de semana realizó un recorrido por diversas comunidades del municipio costero para entregar viviendas y supervisarlas; asimismo, dijo que procederá con demandas contra quienes no hagan buen uso de ellas o las tomen por bodegas, pues la única intención es que cuenten con un hogar confortable, y no es para menos, pues hay mucha gente que en verdad necesita de esa ayuda pero no se vale que haya quienes se aprovechen de la situación para beneficio personal.

Concesión. A un paso de lograr la concesión del alumbrado público es como se encuentra el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, lo cual ya ha sido aprobado por el Cabildo y solamente hace falta la aprobación del Congreso del Estado, según explicó la regidora Luz Zita Vizcarra Burvoa, pues al concesionar el alumbrado a la empresa, en este caso de Monterrey, ésta se haría cargo de todo lo relacionado con ello. De llegar a aprobar la concesión, el Ayuntamiento tendrá que estar al pendiente de que se cumpla con todo lo estipulado en el contrato, pues hay que recordar la problemática que se dio en Guasave con el tema de la concesión del servicio de recolección de basura, así como también, sin ir más lejos, el tema de los parquímetros que se pretendían instalar en Guamúchil durante la administración de Gonzalo Camacho.

Ordenamiento. Con el proyecto Calles Más Seguras en Angostura, llegan una serie de acciones que deben acatarse para cumplir con éste, y una de ellas es la liberación de las banquetas en el primer cuadro de la cabecera, ya que muchos comercios obstruyen el paso de peatones con su mercancía al colocarla afuera de sus locales para que la gente la pueda ver al pasar. Aunque ya se han tenido reuniones sobre el proyecto, todavía no se concretan acuerdos, según comentó el director de Planeación del Ayuntamiento, Héctor Hugo López Gaxiola, y es que tampoco les puede llegar de repente a los comerciantes la orden de despejar la vía pública, por lo que tendrán que darles un tiempo para que se organicen y vean cómo pueden reacomodarse, pero eso sí, si pretenden que lo estipulado en el proyecto se cumpla, tienen que mantenerse vigilantes y con mano dura para que los comerciantes no reincidan en esta práctica una vez acatada la indicación.