Rezago. Mientras que el sector educativo niega que haya alto índice de rezago en cuanto a conocimientos de parte de los estudiantes, el edil Francisco Everardo Meléndrez Hernández afirmó que en algunas comunidades de Salvador Alvarado existe hasta un 90 por ciento de rezago educativo debido a la falta de las nuevas herramientas tecnológicas. El regidor sin titubeo afirmó que el no tener las condiciones provoca que los alumnos se retrasen, pero el secretario de Educación en el estado de Sinaloa, Alfonso Mejía López, pudiera estar negando debido a que pondría en duda que la estrategia que se implementó no tiene el impacto que debería ni los resultados que tanto han pregonado con la educación a distancia. Por lo pronto, alumnos y padres de familia de comunidades dicen que por lo menos están en la condición de aceptar la instalación de antenas con el fin que se pueda tener acceso al internet, a las llamadas y principalmente a la educación.

¿Preparados? En el Ayuntamiento de Angostura se dicen preparados para los próximos meses para atender la solicitud de espacios en el panteón municipal de Alhuey, porque no están saturados como se podría pensar ante los decesos que se han generado a causa de la pandemia del COVID-19. A decir del director de Gobernación, Jesús Guadalupe Sotelo, se mantiene el control de la regulación de los terrenos y se ha evitado llegar a la capacidad máxima con la adquisición de terrenos agrícolas contiguos al camposanto. Al parecer este municipio es el único de la región que está exento del problema de saturación, porque en el caso de Salvador Alvarado, desde hace más de un año se ha reconocido el problema y hasta la fecha no se ha logrado adquirir otro terreno. Éste es un tema pendiente de la alcaldesa sustituta Pier Angely Camacho de Ortiz, porque su municipio encabeza la lista de decesos por COVID-19 y habrá que estar preparados, porque la pandemia no pinta para cuándo acabar.

Los cambios. Se rumora que en la Cámara Nacional de Comercio del Évora este año debido a la pandemia no se realizará la tradicional Cena de la Amistad, sin embargo, se prevé que se mantenga el reconocimiento al Comerciante del Año y a la Empresa de Amplia Trayectoria, en quienes pudiera recaer el reconocimiento este año es para Oswaldo Emmanuel Soto y en el restaurante Tía Mariana. Con respecto al cambio de mesa directiva, se habla que pudiera generarse a finales del próximo mes, con la finalidad que Miguel Antonio Castro cierre los proyectos que tiene trabajando junto con su consejo administrativo.

Los movimientos. A ocho meses de que termine la administración del alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro los cambios de funcionarios se siguen dando en el Ayuntamiento. En días pasados Edzabel Bórquez dejó la Dirección del Instituto Municipal de la Juventud, y hoy la guillotina le llegó a Irais Parra, al salir de la Dirección de Desarrollo Social. Dicen que los cambios son buenos, y quizás tengan razón, ¿pero en este caso atenderán al objetivo de querer mejorar el área o a un compromiso que tiene el alcalde con determinada persona?, pues hay que recordar que se viene el proceso electoral y además hay reducción de recursos en las participaciones federales que no dejan mucho margen a la ejecución de programas. Se ve que los nuevos directores traen ganas y entusiasmo de hacer bien las cosas, ahora hay que esperar los resultados.