Apoyos sin control. Una vez culminada la primera etapa de registro para el programa de apoyos al sector pesquero del Gobierno Federal, Bienpesca, las inconformidades no se hicieron esperar en Angostura, y es que en Playa Colorada el presidente de las cooperativas pesqueras, Gilberto Escalante, asegura que muchas personas que se inscribieron en el padrón no son pescadores y ni siquiera viven en esta localidad, por lo que se exige que para la segunda etapa los servidores de la nación, que se encargan de realizar los registros, verifiquen bien la documentación de los interesados, pues debido a esto muchos que sí se dedican a la actividad pesquera quedaron fuera de este beneficio en esta primera etapa del programa.

Ya era hora. A quienes parece que les dio resultado poner a los santitos de cabeza fue a las familias de desplazados de Salvador Alvarado, pues a decir de la representante de estas familias desplazadas de la zona Centro Norte de Sinaloa, María Esperanza Hernández Lugo, con los 16 millones asignados este año buscarán comprar un terreno para que las familias puedan contar con un hogar, y no es para menos, pues es lo primordial que se busca, y como dice un conocido dicho ‘no hay mal que por bien no venga’, pues lo único que quieren es contar con un lugar, ahora falta esperar que se les cumpla, pues de promesas ya están cansados.

Desesperación. Al ver que las vacunas contra el COVID-19 no llegan a Salvador Alvarado, y quién sabe cuándo llegarán, con el afán de recibir la dosis muchos ciudadanos están yendo a Mocorito, pero para su mala suerte no están siendo aceptados por el Sector Salud, pues estas vacunas vienen destinadas solamente para mocoritenses. Luis Víctor Velazco Zayas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, y las autoridades municipales de Mocorito, que encabeza el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro, deberán estar muy atentos en la cuestión de seguridad y orden, dado a que no se quieren aglomeraciones pero se están dando en las afueras del lugar donde se están aplicando las vacunas. Tras la reja, mientras les llega el turno, la mayoría de los adultos mayores, que están en una situación más vulnerable ante los efectos del virus, no guardan su sana distancia, pero la situación se puede volver más difícil si llegan personas del municipio vecino en busca de ser beneficiadas con la vacuna.

El anuncio y el riesgo. El día de ayer el Ayuntamiento de Angostura anunció que debido a que los contagios de COVID-19 mantienen una tendencia a la baja, en el municipio se va a retomar la expedición de permisos para festividades hasta el día 2 de marzo, fecha a partir de la cual se decidirá si se continúa o no con la autorización. El secretario del Ayuntamiento, Saúl González, estuvo a cargo de la reunión que congregó a autoridades municipales, regidores y síndicos, donde dio a conocer las nuevas disposiciones y llamó a no bajar la guardia. Es preciso recordarles a las autoridades que se está tomando en cuenta solo la cifra oficial y no los contagios reales que no se registran ante el Sector Salud por diversos motivos, por lo que las decisiones que se tomen en estos momentos conllevan un riesgo que tarde o temprano se podría reflejar en el reporte de la Secretaría de Salud del estado, pues en varios municipios, si no es que en todos, es un secreto a voces que hay más contagios de los que se dan a conocer, pero también están los casos de pacientes que prefieren atenderse de manera particular antes de acudir a un hospital de Gobierno.