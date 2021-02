Aclarando luego. Prohibido trabajar en campañas políticas es como tienen claro los funcionarios del municipio de Angostura, pues ni pensarlo deberían, dice el secretario del Ayuntamiento, Saúl Alfredo González Contreras, y sentencia a quien o quienes sean sorprendidos trabajando en campañas en horario laboral serán sometidos a la ley, y todavía para que les quede bien claro o que se les ande queriendo olvidar, en los próximos días tendrán una reunión con los funcionarios ante una solicitud para el Instituto Nacional Electoral (INE) para que se les transfiera algún responsable que les pueda dar una plática, para que no se les olvide que no deben cometer ninguna falta, y no es para menos, pues no permitirán que no sean respetuosos con los procesos electorales.

Se mordió la lengua. Dice el dicho que el pez por la boca muere, y más tardó en decir el director de Ecología en el municipio de Mocorito, Orlando Vega, la falta de consciencia de la ciudadanía en el cuidado del medio ambiente, cuando sus compañeros de la misma administración con puesto de dirección en dar la orden de realizar una poda rústica a ocho frondosos árboles que se encontraban en la Unidad Administrativa, solo porque las hojas se almacenaban y causaban humedad en el techo, provocando que la papelería se dañara. Grave daño al medio ambiente, que si bien no llega a ser tala de árboles por términos que los reglamentos municipales establecen, la realidad es que se afecta de manera directa a otras especies que encuentran en estos árboles su nivel de vida, y si fuera poco, la generación que provoca la falta de éstos para la purificación del aire, cuando lo más sencillo es que un trabajador suba al techo, barra las hojitas y se acabó el problema, pero resalta un serio problema de cultura ecológica en los funcionarios municipales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para acabar luego. Los regidores del Ayuntamiento de Mocorito, Eduardo Daniel Robles, Tamara Gil y Aurelio Zazueta, representantes del PAS, no tardaron en responder la declaración que hiciera la priista Heidy Sillas, luego que dijera que no eran tomados en cuenta cuando ellos también son autoridad, pero no solo eso, sino que de paso le sacaron algunos trapitos al sol, al afirmar que desde el 2018 no sesiona en su respectiva Comisión de Salud, la cual preside, pues pese a estar en pandemia, no ha hecho propuestas ni ha tenido iniciativas en beneficio de la ciudadanía mocoritense, y por si esto fuera poco, manifestaron que la fracción del tricolor en el Ayuntamiento ha demostrado apatía en varios aspectos, tal vez sea por la inexperiencia que poseen en la administración pública, pero eso sí, ahora que se acerca un proceso electoral están actuando sin congruencia ni fundamento, le mandaron decir.

El eterno problema. Desde hace tiempo que el oficial mayor del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, José Antonio Gallardo Angulo, ha estado reconociendo el problema de faltas al reglamento de la vía pública de parte de comerciantes del Centro de Guamúchil, que incumplen con algunas reglas, como la invasión de banquetas, pero es evidente que el personal más tarda en levantar las faltas e imponer multas, como lo ha dado a conocer, que en presentarse de nuevo el problema, porque el tránsito al peatón sigue obstaculizándose. Parece que no hay medida que haya resultado eficaz, y seguirán estando rebasados en cuanto al control para hacer cumplir el reglamento no solo en el Centro, sino en el municipio.