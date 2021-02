No hay afiliación. A pesar de que en dos ocasiones se le diera la oportunidad de formar parte del cuerpo de regidores del Ayuntamiento de Mocorito bajo los colores del Partido Sinaloense, el edil Valerio Cervantes Gastélum nunca ha estado afiliado al PAS, situación que dio a conocer la dirigente del partido en Mocorito, Tamara Gil Cháirez, quien asegura que por ese lado no existe ningún problema porque haya optado por buscar la candidatura a la presidencia municipal en las filas de Movimiento Ciudadano, pero aun así, deberá declararse independiente ante Cabildo para evitar malentendidos. El edil ya empezó su camino en busca de la alcaldía vistiéndose de naranja, falta ver si decide declararse independiente y así deslindarse por completo de su relación con el PAS.

Por la pandemia. Decenas de afectados ha traído consigo el cierre de las oficinas del Registro Agrario Nacional (RAN) en la ciudad de Culiacán, habiendo decenas de casos en la región del Évora, pues muchos ejidatarios adultos mayores han fallecido a consecuencia del coronavirus y los cambios de sucesor de tierras no se han podido realizar debido al cierre de oficinas. Aunque el titular del RAN en Sinaloa, José Guadalupe Guillén Rentería, señala que la instrucción es que las oficinas no se abran al público, lo cierto es que la preocupación entre los agricultores es latente, pues si no cuentan con el trámite ya mencionado, no pueden acceder a apoyos y programas.

Piden seguridad. ‘Ya ni llorar es bueno’, dice un conocido dicho, y tal parece que ese dicho es el que buscan prevenir los transportistas de carga, pues en plenas trillas de frijol éstos piden seguridad hacia su trabajo, y es que aunque los robos a transportes de carga son muy aislados, a decir de Miguel Alberto Angulo, dirigente de la Alianza de Camioneros de Carga en los Municipios de Badiraguato, Mocorito, Salvador Alvarado y Angostura, la inseguridad es el mayor riesgo al que se enfrentan, pues hasta se han robado camiones cuando no descargan, por lo que temen volver a pasar la misma situación, y no es para menos, pues a duras penas andan laborando, para que los amantes de lo ajeno les arrebaten su trabajo.

Aclarando el dato. Una propuesta que tiene la Secretaría de Educación Pública y Cultura del estado, que encabeza Juan Antonio Mejía López, es que en las escuelas se rehabiliten las aulas para brindar tutorías a niños que presentan dificultades con la modalidad de educación a distancia, pues de esta manera se apoyaría de una mejor manera al aprendizaje de los estudiantes, por lo que el funcionario estatal señaló que sin importar el semáforo del COVID se pretendía echar a andar esta actividad, aunque no dio fechas, lo que sí quiso dejar muy en claro es que en ningún momento se está hablando de regresar a clases presenciales, solamente se busca una estrategia para prevenir y evitar la deserción escolar en el nivel básico.