No hay lucha. Desde que se está entregando la obra que consta de ampliar la carretera a Mocorito de dos a cuatro carriles, ya ha pasado más del año. Una obra sin tanto trabajo ha sido el dolor de cabeza del director de Obras Públicas de Salvador Alvarado, Hugo Alberto Soto Mata, y es que desde que el extinto presidente, Carlo Mario Ortiz Sánchez, estaba al frente, se había prometido que este pequeño trabajo se entregaría en tiempo y forma, pero al parecer aquí aplicó el dicho ‘cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta’, y es que en el área de Obras Públicas al parecer se han dormido en sus laureles con esta obra y al final la causa del retraso ha sido la pandemia, según señalan.

Mano dura. Sobre aviso no hay engaño, y esto lo aplicó muy bien el presidente del Módulo de Riego V-II de Angostura, Óscar Inzunza Inzunza, a los productores de su jurisdicción, pues se anunció que quien robe agua para riegos de asiento será multado y hasta turnado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y no es para menos, pues el agua ha sido un conflicto constante a causa de las pocas lluvias y el bajo nivel de las presas, por lo que buscan que los productores tomen conciencia, de lo contrario aplicarán mano dura contra quien haga caso omiso a las indicaciones, pues a decir del presidente del organismo agrícola, lo que se pide únicamente es cuidarla para evitar mayores problemas y no caer en el derroche del líquido.

A prueba de todo. A menos de 15 días del cambio de directiva en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en el municipio de Angostura, la nueva directora, Flor Godoy, está a prueba de todo porque simple y sencillamente no se cuenta con recursos económicos para sacar adelante la institución como lo marcan los lineamientos que la rigen, situación que reconoció la funcionaria y se comprometió a no quedarse con las manos cruzadas mientras espera un presupuesto, sino a empezar a tocar puertas para darle continuidad a los proyectos más prioritarios y sostener los programas más urgentes de atención a la población angosturense. Pero la realidad es que habrá de hacer una revisión a fondo de los recursos con los que se contarán y los ajustes que habrán de realizarse en el corto plazo para que pueda salir a flote este año, ya que muchos beneficiarios en situación vulnerable dependen de la institución y tal pareciera que no habrá estrategia que valga si no se logran gestiones para no depender del municipio.

Que pronto llegará. La semana pasada se vivió cierta tensión y desespero en el municipio de Salvador Alvarado al dar inicio la primera etapa de vacunación para adultos mayores en el municipio de Mocorito, pues muchos alvaradenses, así como adultos mayores de otros municipios vecinos, buscaban la manera de poder vacunarse contra el Covid en el Pueblo Mágico, pero lamentablemente no era posible. La tarde de ayer causó gran expectativa por algunos momentos en redes sociales, el anuncio de que en Salvador Alvarado iniciaría la vacunación para adultos mayores, pero en cuestión de minutos, la directora regional de Bienestar, Patricia López Aguilar, salió a desmentir la información, pues a final de cuentas la vacuna no llegó como lo tenían planeado y pidió a la población que mantenga la calma y estén atentos a la indicación cuando vaya a dar inicio el proceso de vacunación.