Sin pachangón masivo. La situación de la pandemia en Sinaloa no solo ha detenido el cambio de la dirigencia estatal del SNTE 53, sino que también quedaron en el pasado las celebraciones de cumpleaños del líder Fernando Sandoval Angulo, como en años anteriores se venían realizando con un magno festejo, para el que se tomaban canchas deportivas o salones de eventos masivos para recibir a los maestros desde Choix hasta El Rosario con el fin de tener unos segundos para saludarlo y felicitarlo. El COVID-19 ha generado nuevas formas de celebración, por lo que ahora no se llevó a cabo, sino que fue de manera discreta y sin mucho movimiento, por lo que las expresiones de felicitación se movieron al manejo de redes sociales, lo cual dejó menor movimiento que cuando se invitaba a todo el magisterio a asistir.

El cambio. En Mocorito muchos afirman que los políticos se mueven de acuerdo a sus intereses personales, y el conocido regidor Eduardo Daniel Robles no escapa de esta realidad, muestra de ello es que llegó a Cabildo enfundado en las siglas del PAN pero en la actualidad defiende al PAS, incluso días atrás rindió protesta como nuevo simpatizante del Partido Sinaloense. Ahora habría que analizar si su salida de Acción Nacional se debió al conflicto que tuvo con la presidenta del Comité Directivo Municipal ante el reclamo de la aportación económica como funcionario u otras ideologías, o pudiera ser que el regidor ve más proyección política a futuro en el PAS que en el PAN. Lo que sí es que ha traicionado su origen panista que recibió desde la cuna, y eso a muchos mocoritenses no les ha agradado del todo.

¿La comunicación? Los síndicos municipales de Angostura otra vez alzaron la voz ante la falta de comunicación y de ser tomados en cuenta en un tema tan importante como es el de consensuar las obras que se van a aplicar con el Impuesto Predial Rústico. En esta ocasión no fueron los integrantes del Frente de Defensa del IPR, sino algunos de los síndicos municipales, quienes se mostraron asombrados porque no se les invitó a la reunión que realizó el Ayuntamiento con ejidos para definir las obras que se pudieran estar ejecutando. Se dijeron extrañados por no ser tomados en cuenta por la directora general de Obras y Servicios Públicos, Elizabeth Osuna García, y el secretario del Ayuntamiento, Saúl González, en representación de la presidenta municipal, así como algunos regidores y otros líderes de diferentes organismos, pero no los síndicos municipales, que son los representantes de las comunidades ante el Ayuntamiento. Lo que habla de la pésima comunicación que prevalece, porque algunos de los síndicos se enteraron hasta un día después de la reunión, y es momento que no se les ha llamado para ser tomados en cuenta sobre las necesidades prioritarias en las sindicaturas.

El apuro. En tremendo apuro se vio el síndico de Villa Benito Juárez, en Salvador Alvarado, Francisco Javier Vega, al haber anunciado que el día de ayer se daría inicio con la aplicación de la vacuna contra COVID-19, tanto en esa sindicatura como en otras partes del municipio, pero para su sorpresa, esta información que según le proporcionaron algunos servidores de la nación era completamente falsa. Francisco Javier Vega fue desmentido por la misma directora regional de Programas Sociales, Patricia López Aguilar, quien tuvo que dar la cara para dar fin con la penosa situación en la que los metió el síndico. Como dice el dicho, “En boca cerrada no entran moscas”, pero a Francisco Vega esto se le olvidó y sufrió las consecuencias de no confirmar antes de lanzar la convocatoria.