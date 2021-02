Expectativa contra realidad. Ayer la secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa, Rosa Isabel Mendoza Camacho, estuvo de visita en la cabecera municipal de Mocorito, y como parte de las acciones que realiza para promover la Ley Estatal de Eliminación de Plásticos de un solo Uso recorrió algunos comercios, tiendas departamentales y la plazuela municipal para dar muestra del trabajo que se está haciendo en la Sedesu. Con el ímpetu que caracteriza a los nuevos funcionarios estatales, la secretaria ha realizado en este mes varias visitas a la región del Évora, pero desafortunadamente su mensaje parece ser difícil de llegar a los habitantes y algunos empresarios, pues se tiene conocimiento que se han levantado actas administrativas a algunas empresas locales que no están cumpliendo con la normativa, y en este tema cabe recordar que la Sedesu tuvo que ceder y amplió una prórroga de tiempo al entrar en vigor la ley hace unas semanas para las empresas que exigieron más tiempo para adaptarse a la nueva ley.

Otra rayita al tigre. El tema de la escasez de agua es algo bastante preocupante para los módulos de riego, los cuales tienen que establecer medidas a veces muy estrictas para poder conscientizar a los usuarios sobre la magnitud de la situación. Esta vez fue en el Módulo de Riego 74-1 de Angostura, que preside Andrés Urías, donde se ha detectado una situación que a futuro podría ocasionar problemas referentes al abasto de agua para los productores, pues se ha detectado que algunos de ellos están estableciendo cultivos de maíz y sorgo, los cuales no fueron acordados en el plan de siembra para este ciclo, lo que de continuar así podría derivar en fuertes sanciones. Por otra parte, los productores han optado por establecer cultivos de granos que les generen o, al menos, tengan certidumbre que les puede dejar alguna ganancia ante los bajos precios que imperan en el mercado para muchos de los cultivos. Ante las dos caras de la moneda, resulta difícil que alguna de las dos partes se quede de brazos cruzados, pues mientras unos buscan cómo verse menos afectados con la comercialización, el organismo agrícola tiene que hacer respetar los acuerdos que se dan al interior del mismo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Se les va a hacer. Durante años la falta de señalética ha sido un dolor de cabeza para las autoridades municipales de Angostura, situación que se ha evidenciado en diversas ocasiones pero que hasta ahora no había tenido una respuesta ni solución. Ante esto, ha sido el comandante de Tránsito Municipal, Carlos Hernández Favela, quien anunció la instalación de alrededor de 200 señaléticas en una primera etapa del proyecto para el municipio costero con recursos municipales, y que serán ellos mismos quienes los instalen, pero una vez hecho el trabajo tendrían que reforzar la vigilancia para que el trabajo no sea en vano y las señales se mantengan en buen estado, principalmente previniendo y evitando los actos de vandalismo.

Con esperanzas. Muy ajustados y preocupados por la poca comercialización de pescado durante la fecha de Cuaresma es como están los pescadores del municipio de Angostura, pues a pesar de estar pasando por una crítica situación, no pierden la esperanza de que puedan mejorar las condiciones, y no es para menos, pues las ventas se han visto afectadas en comparación al año anterior, ya que la disminución de captura ha provocado un duro golpe para el sector pesquero. Ahora solo les queda esperar que en las próximas semanas mejoren las ventas y así ellos salir adelante, pues a decir del líder de cooperativas pesqueras, Agustín Salazar, no ha sido una tarea fácil sobresalir ante las condiciones actuales para esta actividad primaria.