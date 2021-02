El temor. Más vale prevenir que lamentar, dice un conocido dicho, y éste lo sabe muy bien el presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, Carlos Beltrán Astorga, pues dijo a los productores que no esperen a que se vea la presencia de la plaga del pulgón amarillo para prevenir afectaciones, lo cual hace que el temor de los agricultores aumente por lo feroz que puede llegar a ser con dicho cultivo, y no es para menos, pues lo que buscan es prevenir pérdidas para el campo, ya que esta plaga según el líder agrícola ya se está presentando, lo que los tiene con los focos prendidos y con el Jesús en la boca, ya que se trata de una plaga que si no se combate a tiempo a manera de prevención después se vuelve un trabajo más difícil para ellos.

Esperanza. Como la esperanza es lo último que muere, Rosa Isabel Mendoza Camacho, secretaria de Desarrollo Sustentable del estado de Sinaloa, aún cree que Angostura y Mocorito están dispuestos a entrarle al proyecto del Relleno Sanitario que se suponía era para toda la región del Évora, pero en repetidas ocasiones los alcaldes de estos dos municipios han declarado que no es rentable para ellos, ya que no tienen tanto presupuesto. Lo único que provoca el estarlos esperando es que esta obra se retrase aún más, y por si fuera poco, también ayuda a que se deteriore el poco avance que se lleva. Lo que Mendoza Camacho debería de hacer son acciones y no solo acudir a las pláticas en donde no se llegue a nada que beneficie y ayude a culminar con este mega basurón. Otro detalle es que se requieren alrededor de 30 millones de pesos para que se pueda ver cristalizado, la duda es de dónde se sacará tanto dinero.

El pendiente. “No es que quiera salir en la foto ni mucho menos, pero sí se me hace una falta de respeto el que estemos juntos los regidores y no se nos invite a determinados eventos, siendo que nosotros también somos autoridad en el municipio, dijo la representante de Morena en Cabildo, Laura Patricia Dautt Reyes, a la alcaldesa sustituta de Salvador Alvarado, Pier Angely Camacho de Ortiz. La regidora aceptó que posiblemente, por todos los pendientes que trae en la cabeza la mandataria, se le pasó invitarlos, pero para eso también está el secretario Roberto García Michel, quien se supone que es el apoyo de la presidenta, pero tampoco, ni por un cumplir, los tomó en cuenta, y eso generó molestia en la regidora.

Muy al pendiente. En proceso continúa la petición a la Junta local del INE, que hiciera el Ayuntamiento de Angostura en la primera semana de febrero, para capacitar a los servidores públicos sobre el reglamento que rige las funciones y los límites que se deben tener para no incurrir en proselitismo durante el proceso electoral 2021. A decir del secretario del Ayuntamiento, Saúl González, como administración están muy al pendiente de que no se falte a la norma en horario laboral, y es preciso dar a conocer a los funcionarios la información, pero hasta el momento habrá que esperar hasta el mes de marzo, porque la Junta local en Guamúchil tiene agenda llena. Por lo pronto, los servidores habrán de apegarse al reglamento de conducta y ética municipal, porque el hecho de no conocer las disposiciones oficiales en campañas electorales no justifica que hagan uso un puesto público para favorecer a un candidato.