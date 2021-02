¿Alianza? En el Partido Sinaloense ya se preparan para la elección de los candidatos en los municipios con la publicación de la convocatoria para los registros en el estado, y en el caso de Angostura el nombre fuerte que suena como candidato a la alcaldía es Alberto “Capy” Rivera Camacho; pero de las alianzas con Morena que tanto se ha rumorado aún no se dice nada, al mismo tiempo que tampoco se descarta, y es que ya se anunció ayer que en el estado estos dos partidos irían en alianza teniendo como candidato al morenista Rubén Rocha Moya; pero en el caso de Angostura, el “Capy” se ha mantenido sin hacer mucho ruido. Lo que sí es cierto es que parece que al PAS en Angostura no le quedará de otra que aliarse con la Cuarta Transformación, porque aunque se presume de una gran cantidad de afiliados en todo el estado, el posicionamiento electoral dista de lograrse con éxito si no se tienen estrategias, pero todo puede pasar.

Con autoridad. En Angostura el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Sergio Lagunes Inclán, tuvo que actuar de manera inmediata para que el acto de la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez no se viera más afectado por algunos ruidosos que merodeaban La Casona, en la comunidad La Esperanza, y es que un motociclista que le daba promoción a una rifa que iba a llevar a cabo el “Capy” Rivera, con fuerte volumen en su aparato de sonido pasó varias veces por el lugar, mientras que instantes después una persona a bordo de una camioneta y dándole algunos golpes a la carrocería empezó a gritar ‘yo te apoyo prima, yo te apoyo’, justo cuando se estaba emitiendo su mensaje, por lo que varios de los presentes voltearon a ver de quién se trataba. Molesto por lo que había sucedido, Lagunes Inclán llamó a sus agentes, les jaló las orejas y les ordenó que pusieran más atención y, como acataron lo dicho, el paso de las motocicletas y vehículos ya fue verdaderamente controlado, pero hasta después de los distractores.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Lo conveniente. Bernardo Bastidas, maestro e integrante del Movimiento Democrático del SNTE 27, anteriormente dijo que crearon este organismo porque están observando una pasividad enorme de parte de quien los debería de defender y estar pendientes de que no se lesionen sus derechos como trabajadores de la educación, ya sean activos o pensionados, y es que la cosa se puso color de hormiga cuando les dijeron que su pensión al jubilarse sería basada en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en el salario mínimo, cosa que no los dejó contentos para nada, pero eso sí, afirmó que las deudas que tienen que pagar son las que se deberían medir en UMAs para que les descuenten menos y que su quincena les quede más completa.

Por respeto, que se vayan. Con la calentura política que impera en estos meses, ningún Ayuntamiento está exento de que se registre alguna desbandada de funcionarios o trabajadores, lo cual parece tener muy sin novedad al alcalde de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, quien está muy confiado en que en su municipio no ocurrirá tal situación. Pero eso sí, el primer edil, así como confía en que no ocurra, tampoco lo descarta, por lo que ha pedido a los trabajadores que si alguno decide apoyar a tal o cual candidato en estas próximas campañas, lo haga, pero antes de ello se separe del cargo que ostenta y así esté libre de compromisos con la Comuna para participar en una campaña.