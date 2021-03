Gran apertura. Este fin de semana se llevó a cabo la gran apertura del Campo de Girasoles en el Pueblo Mágico de Mocorito. Esta acción representa un respiro para los comerciantes locales, quienes han aplaudido al alcalde, Jesús Guillermo Galindo Castro, por ello, pero la otra cara de la moneda es que a pesar de haber establecido varias reglas a seguir por parte de los visitantes para evitar posibles contagios, pero al parecer a la gente poco le importó la pandemia y el reglamento, ya que estos dos días se registraron largas filas y aglomeraciones de turistas sin el más mínimo cuidado, lo que pudiera reflejarse en las próximas semanas en un posible repunte de contagios.

Las Golondrinas. Se fue el director de Acción Social de Salvador Alvarado, Sandro Navarro Montoya, quien busca ser candidato a la diputación federal por Redes Sociales Progresistas (RSP). Ante esta situación el secretario del Ayuntamiento, Roberto García Michel, declaró que aún no se ha determinado quién pudiera ocupar el puesto del ex funcionario, y es que al parecer es un cargo que poco se requiere en estos momentos debido a la pandemia, además de ser una buena excusa para ahorrarse el sueldito de Sandro. Es muy seguro que por el momento no se busque reemplazo, ya que esta situación se veía venir desde hace ya un tiempo porque era un secreto a voces de que el aspirante a la diputación federal dejaría su puesto en el Ayuntamiento.

En la lucha. Así es como se encuentra el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), Héctor Guadalupe Prado Ibarra, para que los habitantes acepten que es importante contar con medidores de agua, sin embargo la gente se rehúsa, y cómo no, si están acostumbrados a pagar una cuota fija que tienen desde hace años y si se les colocan los medidores tendrán que pagar de acuerdo a la cantidad de agua que utilicen, lo que no les conviene. No obstante, para la JMAPAM es una lucha constante, pues a pesar de que muchos usuarios no pagan por lo que utilizan, reclaman un servicio cuando no se cuenta con el dinero suficiente, y no es para menos, pues si pagaran los morosos las cosas cambiarían. Ahora solamente hay que esperar que la gente tome consciencia y la paramunicipal siga exigiendo el pago de adeudos a morosos para ver si las cosas toman un buen curso.

Las gestiones. Ahora sí hay una mayor motivación para que se empujen las gestiones para el rescate de la ex hacienda La Casona, en el ejido La Esperanza, Angostura, que fue declarada Monumento Histórico por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con la develación de la placa realizada este fin de semana. Las autoridades municipales de Angostura y los regidores o regidoras habrán de hacer lo suyo en respaldar a los grupos de ciudadanos que desde hace mucho tiempo han estado trabajando por su cuenta y sus recursos para conservar el emblemático edificio, pero al ser un tema de competencia de la Dirección de Cultura, su titular, Sandra Luz Mejía, tiene ante sí un importante reto para mostrar resultados en materia de gestiones, porque como lo ha señalado en reiteradas ocasiones la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, se necesitan funcionarios que sean gestores y no sólo coordinen una oficina, pues en los tiempos de crisis también están las oportunidades, pero hay que buscar cómo aprovecharlas.