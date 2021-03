Se le esfumó de las manos. El trabajo y las acciones que había realizado el regidor Romeo Gelinec Galindo, que lo colocaban como uno de los posibles candidatos del Partido Sinaloense (PAS) a encabezar la candidatura a la presidencia municipal de Salvador Alvarado, se vio esfumado con la determinación que se tomó el fin de semana, en irse en coalición en el municipio con el partido Morena, siendo éste el que elegirá el abanderado de esta candidatura común. Lo que sin duda moverá ahora al regidor es sumarse y a buscar ser parte de este proceso electoral, porque su intención de buscar la alcaldía no se detiene, al contrario, el camino le tiende una preparación para cuando los tiempos políticos se lo determinen.

Tan conocido, que se le olvidó. En una rueda de prensa que realizó el partido político Redes Sociales Progresistas, (RSP), la coordinadora Alba Edith Rojo Cervantes presentó al precandidato a la diputación federal y dio a conocer que se trataba del exdirector de Acción Social de este municipio de Salvador Alvarado, Sandro Navarro Montoya, quien en el evento donde se presentó el resto de los candidatos para nadie fue una sorpresa, pero lo que sí sorprendió fue que la coordinadora de RSP afirmó que Navarro Montoya ya era bien conocido por todos los alvaradenses, mientras que titubeó al momento de presentarlo momentos después, y para rescatarla de este chasco, fue el mismo precandidato quien le recordó cuáles son sus apellidos, y de esta forma se volvió a encarrilar en su presentación llena de halagos hacia Sandro Navarro, con la finalidad de que pasaran por alto su pequeño pero notable error.

Presión. Sin duda alguna al funcionario municipal de Mocorito que de manera constante le llueve sobre mojado es a Héctor Prado, pues el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado no sale de un problema cuando ya está metido en otro. Con el funcionamiento de la planta potabilizadora en la cabecera todo indicaba que se solucionaría el desabasto del vital líquido, pero resulta que de repente le llovieron críticas porque no había presión en un sector, y es que un caballo dañó la instalación eléctrica de un pozo clave y eso trajo serios problemas. Cabe resaltar que días atrás también se presentaron detalles en Cerro Agudo e Higuera de los Vega que no se terminaban de solucionar cuando por otros lados ya tenían problemas, y lo lamentable es que la paramunicipal no tiene liquidez financiera para actuar inmediatamente debido a que la ciudadanía no paga su recibo pero exige calidad en el servicio.

El señalamiento. El regidor de Angostura, José Luis Beltrán Astorga, hizo un señalamiento directo a la administración del Gobierno de Angostura que encabezó José Manuel “Chenel” Valenzuela, por las irregularidades detectadas en el año 2018, en el uso de recursos para la construcción de parques públicos. El edil aprovechó su participación en el banderazo de arranque de la segunda etapa de construcción del parque recreativo en la comunidad El Ébano, realizado ayer, para exigir la aclaración de recursos que terminaron en la bolsa de alguien y no precisamente en la primera etapa de dicho parque, porque no se hizo nada, dijo, al exponer ante la comunidad y las autoridades que cómo era posible que se le haya entregado la cantidad de 150 mil pesos a una constructora y nada hayan hecho de obra. Pero su señalamiento tuvo eco en la alcaldesa de Angostura, quien en su mensaje de clausura del acto protocolario dijo que ellos como gobierno solo administran el recurso que es del pueblo, y que con la nueva Ley de Obras Públicas serán los ciudadanos los supervisores de las obras, pero del seguimiento al destino de los 150 mil pesos nada se comentó.