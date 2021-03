Muy confiado. El precandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la diputación local por el Distrito 09, Manuel Gumaro López Cuadras, anda muy confiado de ser elegido por su partido, ya que afirma tener mucha ventaja sobre el precandidato por la reelección, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, al difundir los resultados de una encuesta realizada entre usuarios de redes sociales sobre su preferencia entre los dos precandidatos, cuyos resultados muestran que obtuvo el 84.9 por ciento, dejando en la lona a “Chenel” con el 13.4 por ciento; mientras que un 1.6 por ciento de los encuestados no mostró preferencia por ninguno de los dos. Sin embargo, en la imagen de la encuesta no se especifica quién la realizó, cuándo, ni la metodología utilizada, pero López Cuadras afirma que es la mejor opción porque está en el ánimo de los sectores productivos, agrícolas y ganaderos de los municipios que conforman el distrito, y casi, casi, está seguro que en la definición que haga su partido en las próximas semanas resultará favorecido.

Sorpresa. Ricardo Angulo García, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), se quedó paralizado y atónito, hasta el color de la cara le cambió al escuchar a Omar Duarte Rodríguez decir que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez iba a llegar tarde a la sesión del Comité de Obras, Planeación y Desarrollo Municipal debido a que estaba en reunión con los empleados de la Junta tratando algunos temas. Angulo García, titular de la paramunicipal, estaba sentadito en el auditorio de la Presidencia esperando el inicio del evento, lo que indicaba que tal vez su presencia no era muy indispensable en la junta de Montoya Martínez con sus empleados, o quizá fue una excusa de la alcaldesa para justificar su retraso y a la vez invitar a Omar Duarte a que empezaran sin ella, por respeto a los que sí llegaron en tiempo y forma.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En desacuerdo. Tras unas semanas que el secretario de Educación Pública en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, declarara que es necesario implementar el proyecto de habilitar las aulas de los planteles educativos como centros comunitarios para brindar apoyo a alumnos con rezago, el líder de la Sección 27 del SNTE, Francisco Everardo Meléndrez Hernández, dio a conocer que el gremio ha dado un rotundo no a este proyecto, al considerarse al maestro como vulnerable ante la situación sanitaria que se atraviesa debido al COVID-19, y es que según comenta, se le pide a los docentes que acudan a realizar este trabajo de manera voluntaria, deslindándose la Sepyc totalmente de los riesgos que corran con ello, por lo que el posicionamiento es que no pisarán un aula hasta estar vacunados y que el semáforo esté en verde.

Atravesando dificultades. Las dificultades para recibir los recursos del Gobierno del Estado de los Cuerpos de Bomberos de la región del Évora parece que se están volviendo costumbre, pues al inicio de cada año la falta de recursos empieza a hacer estragos y no es para menos, ya que el Gobierno del Estado no les ha saldado el pago de los dos primeros meses del año, por lo que esperan que en este mes lo puedan recibir y así seguir operando sin tantas dificultades, pero tal parece no importarles a los responsables de entregar el recurso necesario en tiempo y forma, pese a que los “tragahumo” cuentan con muchas necesidades y así siguen de frente prestando sus servicios a la ciudadanía. José Humberto Romo, comandante de Bomberos Angostura, ha dicho que se espera tener una reunión en los próximos días para llegar a acuerdos y saber qué se va a hacer con lo que les adeudan, pero por ahora solo les queda esperar que pronto les lleguen los pagos para las estaciones de Bomberos.