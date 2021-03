El contraste. En el Pueblo Mágico de Mocorito toda la ciudadanía le aplaude la buena obra que se ejecutó en la Casa de la Cultura, al remodelarse el auditorio Enrique Peña Gutiérrez, para quedar de primer nivel. Sin duda el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro se sacó un 10 en sus gestiones para lograr aterrizar el recurso, que dicho está de más, cómo se tardaron para entregar la obra, lo bueno fue que se entregó, pero donde hasta hoy ha fallado es en la construcción de una rampa de acceso para personas con capacidades diferentes en la Presidencia Municipal, tema que tiene varios años en la mesa y no se le ha dado solución, ya que se pone como argumento de que al edificio no se le pueden hacer adecuaciones porque es considerado patrimonio cultural, pero resulta que el auditorio también es patrimonio cultural y ahí sí se pudo cambiarle cosas. Todo se puede hacer siguiendo ciertos lineamientos, ningún espacio cultural es intocable, comentó Servando Rojo Quintero, director del INAH en Sinaloa, y es más, tampoco el municipio ha solicitado alguna modificación.

Con el temor. Es como andan siempre los empleados del Ayuntamiento de Mocorito, pues la mayoría de los de confianza no cuentan con la prestación de Seguro Social que como todo empleado se debe tener ese derecho, ya que según no les alcanza el recurso para cubrir esas necesidades, que dicho está de más, son primordiales, pero a decir de la síndica procuradora Cristina Mápula, alrededor de 30 trabajadores se encuentran en esta situación, mismos que andan con el Jesús en la boca por no saber qué pasará en dado caso de que puedan sufrir un percance mayor, y no es para menos, pues con el solo hecho de que les ayuden con los medicamentos no les basta como trabajadores, pero como la necesidad es más grande, así se encuentran laborando.

En el ojo. El extesorero del Ayuntamiento de Mocorito, Jaime Enrique Angulo López, reapareció ayer en la escena pública al registrarse como aspirante por la alcaldía del municipio de Mocorito de parte del Partido Sinaloense. Aspiración que desde hace mucho tiempo manifestaba a los cuatro vientos, motivo por el cual renunció hace meses a su cargo como funcionario. El aspirante es uno de los primeros del PAS en la región del Évora que se muestra ante los reflectores, porque se sabe que en el resto de los municipios ya algunos han hecho sus registros pero se han mantenido sin llamar la atención, pero Angulo López parece conocer muy bien las estrategias de campaña y ya está dando el paso de mantener presencia en el ojo público.

El mismo cuento. En el 2017 la autoridad municipal en aquel entonces, que encabezaba la Dirección de Promoción Económica, a cargo de Gabriel Díaz Arredondo, anunció campanas al vuelo luego que dijera que había tres empresas interesadas en invertir en hoteles nuevos en la ciudad. Desde entonces solo quedó en eso, en un pronunciamiento, que ahora la directora de Turismo, Herandy Castro Montoya, vuelve a tocar al anunciar el interés de la cadena hotelera de El Cid de instalarse en el municipio. Si bien se han registrado estas intenciones de aperturar hotelería en Salvador Alvarado, algo está pasando que los inversionistas vienen, observan, consideran buena plaza y se van, pero no se aterriza nada en concreto.