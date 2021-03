Algo pasa en Morena. Al parecer algo pasa en Morena, pues ahora fue Jesús Alfredo Gaxiola, mejor conocido como “Facilito”, quien declinó de la precandidatura por la alcaldía de Salvador Alvarado por este partido luego de unas semanas de haberse registrado. El ahora exprecandidato arremetió en contra de los morenistas diciendo que aparentan ser una cosa y resultan otra al final de cuentas, por lo que él prefiere mantenerse alejado de ellos. A pesar de que el “Facilito” confirmó estar 100 por ciento de lado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, negó toda posibilidad de trabajar con el partido de Morena. Cabe recordar que el primero que habría renunciado a la precandidatura bajo los colores de Morena fue Flavio Fernando Sánchez Rivera, quien finalmente regresó a la contienda, pero que se den dos situaciones de este tipo señalando dados cargados en el proceso interno enciende los focos rojos en el partido en el municipio de Salvador Alvarado, pues todavía no hay nada definido y ya se han señalado favoritismos, algo a lo que los altos mandos morenistas deberán prestar mucha atención.

Licencia. De algunos regidores del Ayuntamiento de Salvador Alvarado se ha dicho que buscarían una candidatura en este proceso electoral, y ha sido el edil del PAN, Gilberto Lugo, quien dio a conocer que presentó licencia para ausentarse de su cargo a partir del 6 del presente mes con la finalidad de poder participar en la próxima contienda electoral que se avecina con todo, y no es para menos, pues lo que buscan los regidores es poder obtener buenos resultados y ganar los puestos por los que están luchando, y al parecer el edil tiene las esperanzas de resultar favorecido. Y es que a estas alturas no hay nada para nadie, por lo que Gilberto Lugo estaría pendiente del curso que tome la alianza PRI-PAN-PRD para ver si puede buscar o no la candidatura a la presidencia municipal por el blanquiazul. Mientras tanto, en su lugar se quedará Martín González, quien estará a tiempo completo y a la orden de la ciudadanía y de los compromisos del Ayuntamiento.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Registros. Aun cuando se ha hablado de las negociaciones entre Morena y el Partido Sinaloense (PAS) tras concretar su alianza a nivel estatal, en las filas del PAS se dieron algunos registros para buscar candidatearse por la alcaldía y diputación local del Distrito 09, y es que en política no hay nada escrito y al parecer nadie quiere quedarse fuera del juego. Así, quienes aspiran a la candidatura por la alcaldía son Martha Olivia González Montoya e Iliana Karina Moraga Inzunza, mientras que otro de los nombres que sonaba en dicho partido era el del edil Romeo Gelinec Galindo Inzunza, quien finalmente decidió no registrarse. Sus razones tendrá. Mientras tanto, por la diputación, y buscando meter a los jóvenes en la contienda, realizó su registro el líder juvenil del partido, Joel Omar Medina. Por ahora, esas son las cartas en Salvador Alvarado, habrá que ver cómo avanza el proceso y la alianza.

Y no entienden. Mucho se ha dicho que a la ciudadanía le hace falta cultura ecológica en la región del Évora, y para ello se han emprendido acciones que buscan evitar problemáticas que dañen al medio ambiente, pero al parecer es mucho el camino que falta por recorrer, pues simplemente el tema de los tiraderos de basura clandestinos es algo con lo que las autoridades no han podido y este miércoles se pudo ver una de las consecuencias en el panteón de la sindicatura de Cerro Agudo, en el municipio de Mocorito, al registrarse un fuerte incendio derivado de la imprudencia de quienes cometen este tipo de actos. A raíz de ello, el síndico Víctor Andrés Cuevas Favela, molesto por lo ocurrido, asegura que se tomarán medidas fuertes para prevenir este tipo de hechos en un futuro, aplicando multas económicas e incluso remitiendo a Barandilla a quienes incurran en esto. Como dice el dicho, ‘después de ahogado el niño, a tapar el pozo’. A ver si ahora las autoridades competentes se ponen a trabajar en la materia y en lugar de sancionar se dedican a prevenir.