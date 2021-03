¿Todo se vale? Siempre ha sido fuertemente criticado el hecho de que en campaña o precampaña, los políticos regalen despensas a la ciudadanía para atraer simpatizantes a su causa y al menos sentir que tienen más votos en la bolsa, pero en estos tiempos tan cambiantes hay quienes han optado por innovar esa práctica de ganar adeptos y éste es el caso del aspirante a la alcaldía de Mocorito por el PAS, Jaime Enrique Angulo López, quien desde que renunciara el año pasado a la Tesorería del Ayuntamiento, no se quedó de brazos cruzados y ha hecho presencia de mil y un maneras en toda la geografía del municipio y estos días, ha circulado en redes sociales la imagen de un cupón que el aspirante ha estado entregando a la gente, pues como ya se sabe maneja unas populares tiendas de conveniencia en el Pueblo Mágico y con ellas regala una cantidad en consumo en ellas, claro que estas tarjetas llevan el sello distintivo que ha manejado desde que anda encampañado.

Y las que faltan. El gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), Manuel Beltrán Urías, anunció fuertes medidas para quienes estén conectados de manera clandestina al servicio, lo cual sería un fuerte golpe en el combate a estas prácticas, y es que solamente en el sector de Valle Bonito, en la ciudad de Guamúchil, se han detectado alrededor de 650 tomas clandestinas, eso sin contar las que pudieran existir en otro sectores de la ciudad y en comunidades. Esto supone un arduo trabajo para la Junta, pues es necesario que ésta sea autosuficiente y al menos metiendo en cintura a quienes se conectan clandestinamente pudiera registrarse un ingreso que le hace falta a la paramunicipal, por lo que tras dar el primer paso al anunciar medidas drásticas, retroceder no sería conveniente.

Haciendo presencia. El que no quiso dejar de hacer presencia en la pasada sesión extraordinaria de Cabildo celebrada en el Ayuntamiento de Angostura, fue el diputado local con licencia, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, quien parece que no quiso perderse de ningún detalle en el momento en que la hoy alcaldesa también con licencia, Aglaeé Montoya Martínez, y el edil José Luis Beltrán Astorga, pidieron licencia para dejar sus cargos e irse a buscar la candidatura, pues parece que bien sabía la hora en que nombrarían al presidente sustituto que a unos minutos de ello hizo acto de presencia en la sesión de Cabildo. Cabe recordar que a partir de ese mismo día inició la licencia que a los diputados les aprobó el Congreso del Estado, por lo que “Chenel” al parecer no quiere perder hilo de todo cuanto ocurra en materia de elecciones en estos meses.

El indeciso. El que de plano pareciera que ya no sabe qué hacer, es el ahora ex delegado de Vialidad y Transportes de Salvador Alvarado, Leobardo López Montoya, quien se sube y se baja del barco, y es que desde que Sergio Torres Félix, candidato a la gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano, declaró que tenía de su lado a López Montoya, éste ya no supo para dónde hacerse y un día declaraba que sería precandidato y unas horas después ya no, pero ahora resulta que este fin de semana renunció a su cargo para unirse a la campaña y apoyar a los que sí quedaron como los meros meros del PRI, tanto en lo estatal como en lo municipal. Lo que sí es que de repente pareciera que ya no sabe ni para dónde arrancar y como dice el dicho, él sólo sigue la carroza.