A medio camino. En política es muy común escuchar la frase “las formas y el fondo importan”, pero a veces las formas no se mantienen cuando las decisiones que se toman desde arriba no favorecen las aspiraciones políticas personales. Situación que le pasó al aspirante a la candidatura por la diputación del Distrito 09, Gumaro López Cuadras, quien manifestó su desacuerdo ante el resultado que emitió el Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Y es que se quedó a medio camino porque su partido, por el que ha trabajado desde hace nueve años, simplemente no lo eligió y designó como candidato al personaje de la política regional José Manuel “Chenel” Valenzuela López. Gumaro López Cuadras no esperó más tiempo y en las primeras horas de ayer lanzó fuertes señalamientos contra lo que consideró un método no democrático; también dijo que desconocía qué métodos se utilizaron para la designación. Lo que sí sabía el aspirante es que en política nada es seguro y que los acuerdos internos que se tomen por las dirigencias, se esté de acuerdo o no, se acatan sí o sí. ¿Qué va a pasar con Gumaro? Nadie sabe, pero se encuentra muy molesto y dijo que cómo es posible que se confié en darle a un traidor la candidatura.

Acéfalo. Si el río suena es porque agua lleva, y por los pasillos del Ayuntamiento de Salvador Alvarado se rumora que el Instituto Municipal de la Juventud está marchando sin nadie al frente, y esta vez no es porque Juan Carlos Vega Lugo tenga poca actividad como funcionario, como fue su costumbre en los dos periodos que estuvo en la dirección, sino porque se dice que solicitó permiso para ausentarse de su cargo. ¿Será que está en búsqueda de una nueva función?

El premio de consolación. Desde el sábado pasado Arturo Ávila Atondo anda con una sonrisa de oreja a oreja, pensando que su intención de buscar la candidatura de su partido, el PRI, le valió recibir esta oportunidad que pensaba encontrar en el proceso electoral. Hasta ahora se mantiene como alcalde provisional, hasta que una vez instalado el nuevo Congreso del Estado con la toma de protesta de los diputados suplentes se analice si se le ratifica o se nombra a una nueva autoridad sustituta en lo que la alcaldesa con licencia decida tomar el rumbo de su regreso a la silla presidencial. Lo que sí es que a Arturo Ávila le faltará mucha asesoría para que se mantenga el orden de trabajo y las acciones que vayan en función del desarrollo del municipio.

La confianza. El aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de Mocorito, Óscar Camacho Rodríguez, confía tanto en el trabajo que está llevando a cabo la estructura de su partido en las comunidades, que en uno de los eventos se le vio relajado y contento, incluso hasta echó la bailada con algunas militantes. Camacho Rodríguez mostró cualidades para mover los brazos, la cadera y los pies, lo que indica que si llega a la alcaldía del Pueblo Mágico y así de bueno es para gestionar beneficios en las diferentes dependencias de los gobiernos Federal y Estatal, seguro le va a ir muy bien al municipio. Se dijo que por más que se organicen y se estructuren los partidos de enfrente no habrá una oportunidad más que permita que se queden en la Presidencia.