Va de nuevo. Quienes de plano ya no encuentran a qué santo rezarle para que salgan beneficiados en algo son los productores de Angostura, pues la falta de agua nuevamente les está pegando muy duro, a tal grado, que no podrán llevar a cabo las siembras del ciclo primavera-verano, con las que esperaban mejorar su economía. Como dice un conocido dicho, ya ni llorar es bueno, y esto lo saben muy bien los productores agrícolas de la región del Évora, pues a decir de Óscar Inzunza Inzunza, presidente del Módulo de Riego V-II del municipio costero, ya están resignados a que no va a haber un ciclo P-V porque está muy escasa el agua y que con apenas un milagro de Dios que se presenten buenas lluvias es que podrían ponerlo en práctica, pero lo ven muy difícil. Ahora solo les queda esperar que salgan bien los cultivos de otoño-invierno, que es la única esperanza que les queda.

En aprietos. Al anunciarse que el Partido Acción Nacional (PAN) en Mocorito irá solo en busca de la presidencia municipal, sin duda alguna el presidente del Comité Directivo Municipal, Julio César Angulo, se metió en camisa de 11 varas, porque tendrá que buscar hasta por debajo de las piedras quién podría ser del cuadro un tanto rentable que andan buscando para dar la pelea, dado a que los que según eran sus figuras políticas vigentes en el panismo local, como lo son el regidor Eduardo Robles, y la directora de Vinculación Educativa, Florina Castañeda, se le cambiaron al bando del Partido Sinaloense (PAS). Muchos aseguran que el blanquiazul en el Pueblo Mágico de Mocorito se encuentra en el abandono y si no se activa a la brevedad posible hasta el registro pudiera perder en la próxima contienda electoral del 6 de junio.

Sin miedo a nada. El que se dijo listo y preparado para transparentar su 3 de 3 fue el candidato a la gubernatura de Sinaloa por la coalición Va por Sinaloa (PAN-PRI-PRD), Mario Zamora Gastélum. Se dijo sin miedo a ser expuesto en su hoja de vida, por lo que está listo para debatir contra sus contrincantes, a quienes espera ver frente a frente para ver de qué cuero salen más correas, y es que ahora con la pandemia poco se podrán proyectar los candidatos y las oportunidades de tener acercamiento con el pueblo serán en debates y foros ciudadanos.

Esto es mío. De nada sirvió que el aspirante del Sol Azteca a la diputación por el Distrito 09, Gumaro López Cuadras, dijera no estar de acuerdo con el proceso democrático con el que se eligió a José Manuel “Chenel” Valenzuela, porque la mañana de ayer los perredistas juntaron a sus líderes, así como también a los del PRI, para dar el registro del candidato oficial. Ayer con el papelito en mano el candidato a la diputación local presumió ser el ganador y muy a su estilo dijo: “Es mío y no lo suelto”, al recibir el documento de constancia que lo acredita como el candidato oficial del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ante un nutrido grupo de perredistas y priistas, donde destacaron con su presencia el candidato a gobernador por Sinaloa, Mario Zamora, y el delegado nacional del PRD en Sinaloa, Marco Aurelio Velázquez. Pero además de la popularidad y la rentabilidad que represente el popular “Chenel”, lo que lo ha distinguido en su periodo en el Congreso del Estado de Sinaloa es un pobre desempeño en resultados, porque son contadas las gestiones de impacto a favor de la población del distrito que representa.