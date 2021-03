Otro más. En donde al parecer algo anda mal es en el partido de Morena, pues no hace muchos días hubo una declinación por la presidencia municipal de Salvador Alvarado al no estar de acuerdo con el proceso interno, mientras que ayer Alfonso Ruelas Beltrán, conocido como “Chito”, de igual manera declinó pero por la precandidatura a la alcaldía del municipio de Angostura, exponiendo que se iba porque no hay piso firme para todos, y hasta se llevó de corbata a un grupo de aspirantes a cargos por este mismo partido. Esto deja claro que la organización al interior del partido algo tiene que está ahuyentando a los aspirantes, por lo que ahora solo falta esperar a ver si se siguen o no presentando más declinaciones por este partido.

Vergonzosa simulación. No hay calificativo que valga para describir el desempeño mostrado por la mayoría de las regidoras y regidores de Cabildo del Ayuntamiento de Angostura durante el último semestre del 2020, pues el resultado de su trabajo ha sido carente de propuestas y gestiones de impacto para las comunidades y la ciudadanía que representan. Y si la duda sobresalta sobre su participación en las sesiones de Cabildo, solo basta con darle una revisada a las transmisiones en vivo que se realizaron desde la página del Ayuntamiento. No hay mejor evidencia que esa para que el pueblo conozca qué han estado cabildeando los ediles y que en la mayoría de las sesiones el silencio imperó más de parte de las regidoras Helen Angulo, Neyma García, Iris Carolina Bojórquez y Anita Gutiérrez, que se la pasaron levantando la mano cuando de aprobar obras se trataba, pero muy pocas veces alzaron la mano para cuestionar y proponer. Pareciera que así será la tendencia en los meses siguientes, porque la mayoría de los representantes del pueblo siguen poco participativos y más complacientes.

Los malosos. A quien le cayó la bomba esta semana fue a la síndica procuradora del Ayuntamiento de Mocorito, Cristina Mápula Lares, esto con el tema de los expolicías despedidos presuntamente de manera injustificada en el 2014, quienes afirman que la funcionaria ha actuado maliciosamente para obstruir la administración de justicia en el caso por medio de un recurso de revisión supuestamente improcedente; pero eso no es todo, ya que los quejosos dicen que mientras a ellos no les quieren pagar lo que solicitan, hay casos de elementos de la Dirección de Seguridad Pública que se han jubilado sin contar con el tiempo necesario, gozando de muy buen sueldo, pues se dan por medio de compadrazgos y parentescos. Tras siete años de lucha, los exagentes buscan por todos los medios que les cumplan con la resolución, mientras que las autoridades municipales señalan que es improcedente. ¿Cuánto más durará este conflicto?

Aprender de los errores. En la región del Évora está por completarse el proceso de la vacunación anticovid para adultos mayores, pues este día inicia en el municipio de Angostura, según anunciaron. Tras lo vivido durante estos trabajos en Mocorito y Salvador Alvarado, con las aglomeraciones de personas afuera de los puntos de vacunación, las corporaciones como Protección Civil y la Dirección de Seguridad Pública tendrán que mantener un plan estricto para cuidar que la gente no se amontone, para que así reciban su vacuna satisfactoriamente los más de 8 mil 700 adultos mayores que se inscribieron en el padrón.