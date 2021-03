Invitado especial. Ayer por la mañana el Partido del Trabajo (PT) tuvo actividad en Salvador Alvarado gracias a la visita de los diputados federales Gerardo Fernández Noroña y Jesús Fernando García Hernández, así como también la aspirante a la gubernatura de Sinaloa, Gloria González Burboa, pero el que llamó más la atención entre los presentes fue Flavio Fernando Sánchez Rivera, quien además fue presentado como invitado especial. Por todos es sabido que Sánchez Rivera sueña con una candidatura a la presidencia municipal de Salvador Alvarado y para ello busca concretar su meta a través de Morena, pero quizá este acercamiento con el PT lleve mensaje, dado a que en lo local el Partido del Trabajo se la jugará solo y ésta podría ser la oportunidad que tanto ha buscado. Flavio Fernando Sánchez se mantuvo siempre muy pegadito a los funcionarios federales, incluso los acompañó en la mesa de honor durante la conferencia de prensa que brindaron, pero no solo eso, sino que también en su camioneta particular trasladó a la precandidata González Burboa del club donde se llevó a cabo la reunión del partido hasta el conocido restaurante donde se ofreció la rueda de prensa, quizá para fortalecer relaciones e ir afinando proyectos a futuro inmediato.

Se tiran la bolita. Uno de los discursos más comunes en los mandatarios municipales cuando se trata de justificar que no alcanzan los recursos, es que las necesidades en las comunidades sobrepasan los ingresos y presupuestos que perciben los ayuntamientos. Esto no deja de ser realista pero tampoco limitante, porque la necesidad es la madre del ingenio, como dice un dicho muy conocido. Por mencionar un ejemplo de muchos en la región del Évora, de problemas añejos en servicios públicos, es el caso del problema del derrame de aguas negras en el ejido de Capomos, en el municipio de Angostura, donde los vecinos confirmaron padecerlo, no desde hace un año o dos, sino desde hace muchos años atrás, pero tal parece que las autoridades se tiran la bolita, porque no hay quién brinde una solución. Ahora la bolita le va a tocar al nuevo gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, Rogelio Camargo, quien habrá de poner al menos atención al tema, ya que es de su competencia.

Funcionarios opacos. No cabe duda que en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado existen algunos funcionarios muy opacos, pero hay otros que son grises, tanto, que ni pintan ni figuran para nada, tal es el caso de Sonia Raquel Gaxiola Cuadras, titular del Consejo Municipal para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar (Compavi), quien está a cargo de una de las áreas más importantes y que se supone debe de generar políticas públicas para evitar la violencia familiar, sin embargo, ni se escucha nombrar, recayendo el tema en otras áreas con las que debería trabajar en conjunto, como el Immujeres y la Dirección de Seguridad Pública, así como la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, pero pareciera que únicamente se buscó llenar el puesto.

Tortuguismo. Alrededor de tres meses lleva esperando el síndico municipal de Cerro Agudo, Mocorito, Víctor Andrés Cuevas Favela, que el Ayuntamiento le responda a una solicitud que habría hecho para llevar maquinaria pesada con el fin de realizar algunos trabajos que solucionen diferentes peticiones de la ciudadanía, pero es momento que no le resuelven nada, y mientras se da este tortuguismo en la Comuna para atender los trabajos, el síndico solamente puede esperar. Pero no es la única queja que existe en el municipio mocoritense, pues hay que recordar que en la zona sur las autoridades municipales también son blanco constante de quejas y críticas.