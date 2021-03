En picada. No es un año ni dos, sino más el tiempo que el Partido Acción Nacional (PAN) ha estado en decadencia en los Comités Directivos Municipales de la región del Évora, pero sin duda es el CDM de Mocorito el que sigue en picada y con un padrón bajo de afiliados, ni qué decir de militantes activos; pero en pleno proceso electoral 2021, la falta de una fuerte estructura les cobra factura y no hay interés de la ciudadanía por sumarse a las filas. Muestra de ello es que a una semana de que se abriera la convocatoria para aspirantes a la alcaldía del municipio serrano, solamente una persona se ha registrado, pero no todo está perdido en los tiempos de crisis si el liderazgo hace la diferencia, y esa es la gran labor que le tocará realizar con más fuerza al Presidente del blanquiazul en Mocorito, Julio César Angulo, para desenterrar al partido y mantenerlo vivo, aunque se encuentre prácticamente en la lona, pues no se ven cartas fuertes que puedan siquiera augurar un triunfo.

A enfrentar la sequía. A la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), cuando no le llueve, le llovizna, pues con el tema de la sequía, ya hay sectores de la cabecera municipal que han estado dando de gritos ante la escasez del líquido en las tuberías, y el problema más grave no es que les falte ahorita, sino que generalmente este tipo de situaciones comienzan a verse a partir del mes de mayo, por lo que es preocupante que si a estas alturas del año se encuentran así, qué será cuando llegue la temporada en la que comúnmente comienza la problemática en el Puebla Mágico. El gerente Héctor Guadalupe Prado, habrá de tomar cartas en el asunto para ver cómo se soluciona, pues en al barrio Las Delicias, a pesar de tener a un lado la planta potabilizadora que se inauguró apenas en agosto del año pasado, es donde más se ha resentido esta situación. Cabe mencionar que se anunció la entrada en funcionamiento de dos plantas potabilizadoras, ahora habrá que ver si son suficientes para el combate a la sequía.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Demanda en puerta. En vista del incumplimiento por parte de Segalmex a los productores en cuanto al decreto publicado en el Diario Oficial, en el que decía que se habría de otorgar, adicional al precio de comercialización por tonelada de maíz, una cantidad que complementara los 4 mil 150 pesos, hay en puerta una demanda contra Segalmex, según ha indicado el líder de la Confederación Agrarista Mexicana de Sinaloa, Ulises Gaxiola Rodríguez. Y es que luego de hacerse oficial dicho apoyo, hay más de 3 mil productores en el estado que no lo han recibido, el cual, como es directo, no se puede tirar la bolita hacia intermediario alguno.

Se preparan. La Cruz Roja de Mocorito busca a toda costa, con la pre colecta anual 2021, sacar fondos con los cuales reconstruir el edificio que está en pésimas condiciones, y no es para menos, pues en un suspiro las instalaciones podrían derrumbarse totalmente y con la ayuda del boteo pretenden lograr reunir una buena cantidad que les ayudará, y a decir de Rosalva López Quiñónez, presidenta del Patronato, no se trata de la colecta oficial, pero decidieron iniciar con la actividad que llevan a cabo de una vez para prepararse para la oficial y no verse tan afectados, ya que dijo que el año pasado no tuvieron y atravesaron serias dificultades con los gastos operativos, por lo que ahora buscan más bien prever este tipo de situaciones, por lo que se adelantaron y arrancaron el pasado sábado con la pre colecta.