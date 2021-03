Coqueteos rosados. Tras haber declinado de su precandidatura a la presidencia municipal de Salvador Alvarado por Morena, Jesús Alfredo “Facilito” Gaxiola aseguraba que estaría vigente su presencia en la contienda por la alcaldía y aparecería en las boletas, y luego de algunos días de haber hecho pública su decisión, comenzó a correr el rumor de que el “Facilito” coquetea con Fuerza por México para tener la oportunidad de contender por el anhelado cargo de elección popular. El político ha tenido acercamientos con la gente del partido y señala que hay una gran probabilidad de que los abandere en Salvador Alvarado, pero eso será una decisión que dará a conocer en su momento la dirigencia estatal del joven partido, anuncio que no pasará de esta semana, según comenta, aunque hasta hoy nada hay confirmado.

Dificultades heredadas. Quien tiene muy claro que no recibió una misión nada fácil es el nuevo gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), Rogelio Camargo, quien reconoce las dificultades que hay en la paramunicipal pero no le saca a trabajar para, al menos, buscar que las aguas avancen dentro del cauce, y es consciente que por ahora no pueden ser autosuficientes, además de enfrentar una deuda con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la cual ya les han cortado el servicio de energía eléctrica algunas ocasiones, también están las obras pendientes por sacar adelante en las comunidades y el índice de morosidad que ha afectado la operatividad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El cambio. Vaya sorpresas que dan la vida y la política, y lo que acaba de suceder en el Ayuntamiento de Angostura es un claro ejemplo de ello, pues con esto de las calenturas políticas muchos funcionarios también le entran al reto de dejar el cargo para irse a apoyar a tal o cual candidato en busca de escalar mejores posiciones, y esto fue lo que hizo Elizabeth Osuna García, directora de Obras y Servicios Públicos, al renunciar para respaldar a Aglaeé Montoya Martínez. En su lugar regresa Álvaro Camacho Beltrán, ya conocido por la ciudadanía de Angostura y quien en su momento también buscó una candidatura pero no la logró por haber formado parte del gabinete de “Chenel” Valenzuela, incluso cuando Aglaeé asumió la alcaldía Camacho Beltrán inició la administración en Obras Públicas, pero al poco tiempo fue cambiado por César Zavala, y éste, a su vez, fue sustituido por Elizabeth Osuna, quien hoy se retira para que nuevamente Camacho Beltrán regrese a casa. Si en una ocasión Angostura tuvo tres alcaldes diferentes en un trienio, ¿por qué no puede hoy tener tres directores de Obras Públicas? Solo habría que analizar si no se detiene el progreso del municipio.

Sin definir. Autoridades de Salvador Alvarado están a la espera de decidir si abrirán o no los espacios recreativos para estas próximas vacaciones de Semana Santa que están a la vuelta de la esquina, siendo un tema que anda causando revuelo en el municipio, y no es para menos, pues la gente está interesada en saber para prepararse, sin embargo, los encargados ni brillo tienen en sentarse a platicar, pues solo dicen que en la semana se hablará, pero no establecen el día exacto para decidir lo antes posible y así poder establecer las medidas acorde a lo que está pasando respecto a la pandemia, y a decir de Luis Alberto Gastélum Camacho, titular de Protección Civil de Salvador Alvarado, en dado caso de que se dé luz verde para que se abran estos lugares contarán con un plan de contingencia. Ahora solo queda esperar para saber tan esperada noticia.