Cambio de casa. Acarreando por el cambio de domicilio es como anda personal de Cruz Roja Delegación Mocorito, pues cómo no, si después de tremendo jalón de orejas que les hizo llegar prácticamente el titular del área de Protección Civil, Valentín Alapizco, ante la emergencia de abandonar las instalaciones y salvaguardar la integridad de sus socorristas, quienes estaban expuestos ante el deterioro de la infraestructura, que después de varias recomendaciones que le hicieran a la administradora de abandonar el edificio debido a que el daño estructural era de mucho peligro, por fin se pusieron las pilas y ya se cambiaron a donde estaban las instalaciones de la Guardia Nacional. No es para menos, pues la benemérita institución está en mírame pero no me tientes, por lo que ahora Rosalba López Quiñónez, presidenta del Patronato de Cuz Roja, anda brincando por todos lados de la emoción porque están estrenando lugar en donde podrán atender a la ciudadanía, y agradecida con el presidente municipal Jesús Guillermo Galindo por permitirles como comodato del Ayuntamiento seguir operando ahí por tiempo indefinido, mientras logran juntar los recursos y remodelar las instalaciones de Cruz Roja.

La reactivación. Después de un año de las restricciones impuestas a la actividad deportiva, ayer se anunció de manera oficial la reanudación del deporte en el municipio de Salvador Alvarado. La reapertura de las actividades con “estrictos” protocolos de prevención la dio a conocer el director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, Juan Carlos Camacho Rojo, quien dijo que afrontará la gran responsabilidad que implica reaperturar en pandemia y considerando la falta de consciencia de autocuidado que se observa en la población. Considerando que aunque sea de manera gradual la reactivación será preciso mantener una estrategia de vigilancia, porque no es justificación una reactivación sin un seguimiento y vigilancia. Eso de “estrictos protocolos sanitarios” dista mucho de ser estrictos, porque la realidad es que el relajamiento va agarrando cancha cuando no hay un control de parte de las autoridades municipales, pero la decisión ya está tomada y queda por ver si se acatan las normas al pie de la letra y que el Instituto Municipal del Deporte no baje la guardia en la vigilancia.

En la misma situación. Los que ya están cansados y sin voz de tanto pedir apoyo a cuanto secretario de Pesca llega al estado de Sinaloa, son los miembros de las cooperativas pesqueras de la presa Eustaquio Buelna, de Salvador Alvarado, que hoy de nuevo le piden al navolatense Evelio Plata Inzunza que ponga más empeño a los problemas de los pescadores de la región del Évora, en especial del municipio de Salvador Alvarado. Y es que los pescadores de agua dulce de la presa Eustaquio Buelna están dando gritos de auxilio, pues cuando no les llueve les llovizna, y es que es poca la tilapia que pueden pescar, ya que cada vez hay más carpa en las frescas aguas de la presa, lo que se ha convertido en una plaga difícil de erradicar, y si no es la carpa, es la falta de agua, por lo que piden al secretario que les ayude para que no se pierda este sector importante.

Buscando espacio. Muchos funcionarios de los ayuntamientos de la región del Évora se han ido separando de sus cargos con la finalidad de buscar oportunidades en los espacios que brindará el proceso electoral que se realizará el 6 de junio próximo. Uno de ellos es Juan Carlos González Miramontes, quien luego de haberse desempeñado como director de Turismo y luego de la Juventud en el Ayuntamiento de Angostura, pidió su licencia; aun cuando no se sabe a ciencia cierta en qué espacio estaría buscando, se dice que buscará estar entre la lista de los regidores.