Firmes en su decisión. En las últimas semanas la polémica se ha desatado por la propuesta del gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, de analizar un posible regreso a clases presenciales, lo cual ha sido rechazado por parte del personal docente, y es que a decir del líder del SNTE 27, Francisco Everardo Meléndrez, están firmes en su postura de no regresar a las aulas si antes no hay una organización en la que se considere la vacuna para ellos y así disminuir el riesgo de contagios. Pero aún faltan varios factores a considerar para determinar una fecha de regreso, pues no solamente son los docentes, sino también los alumnos, y la situación se maneja de diferente forma, según el nivel educativo, lo cual debe ser revisado por autoridades estatales, de la Sepyc y de Salud, pues los padres de familia juegan un papel importante en ello.

Los olvidados. Hoy es el Día del Artesano, y la mejor manera de celebrarlos es consumir la artesanía local que se elabora en la región del Évora, pero la realidad es que se trata de una de las actividades en el olvido, que no se valora como debiera, se consume poco, y ahora está golpeada por la pandemia. Pero qué se puede comentar sobre algún programa de rescate al sector si no hay alguno que haya logrado incluir a los artesanos y artesanas en los ayuntamientos de la región. Se habló de apoyos de impulso al sector comercial, agrícola, pesquero, de servicios y de la actividad turística, pero de la actividad artesanal local casi nada. Tan solo en el caso de Angostura existe la Casa del Artesano, pero faltan apoyos, y en el resto de los municipios están dispersos, por lo que los alcaldes en turno deben considerar este día para ir más allá de discursos de felicitaciones, sino buscar darles la importancia que merecen, lo cual requerirá de una estrategia que incluya diversas áreas de los ayuntamientos, y parece que aún no se coordinan.

Gestionando. Quien definitivamente busca pasar a la historia con un trabajo que nadie olvide es el alcalde de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, y es que en el tema del puente del Arroyo Seco, en la sindicatura de El Valle, las cosas siempre habían quedado solo en promesas, mientras la gente de dicha comunidad y las ubicadas más hacia la zona serrana se enfrentan a quedar incomunicados constantemente cada temporada de lluvias. En el lugar, los trabajos ya presentan algún avance, y Galindo Castro difunde cada paso que da en sus gestiones, pues ayer se reunió con el secretario de Obras Públicas del estado, Osbaldo López Angulo, para afinar detalles y gestionar casi 21 millones de pesos para concretar dicha obra, además del Museo de Los Tigres del Norte. No cabe duda que “Memo” Galindo quiere dejar huella y, como es año electoral, una buena imagen hacia la gente también.

Muy activa. Quien anda con mucha acción por todos lados, tanto presencialmente como en redes sociales, buscando que la ciudadanía sepa de ella y vea que busca acercamientos, es la candidata del PRI a la presidencia municipal de Salvador Alvarado, Liliana Cárdenas Valenzuela, pues mediante sus redes sociales a cada instante anda publicando sus reuniones con habitantes de diversas colonias de la ciudad de Guamúchil y comunidades de Salvador Alvarado, y no es para menos, pues las campañas y la jornada electoral están a la vuelta de la esquina, por lo que ningún aspirante quiere ceder terreno y están conscientes que el proceso será muy distinto este año.