El amarre. En materia política, que está en efervescencia, por muchos es sabido que el PAN a nivel local rompió la unión con PRI y PRD, así que en Salvador Alvarado irá solo en busca de la presidencia municipal, y ya destapó como candidata a Leticia Isabel Rubio Cervantes, mujer que está moviendo las piezas del ajedrez para que los beneficios lleguen a su persona sea como sea, muestra de ello es que si no llega al Ayuntamiento como la máxima autoridad, podría ser como regidora, al estar también registrada en la lista de regidores por representación proporcional, donde de igual forma aparece Gilberto Lugo Sánchez, quien anhela volver a repetir en el cargo. Seguro el PAN tiene valiosos cuadros que vienen empujando fuerte y bien podrían ser regidores, que pensaban que ésta era su oportunidad, pero el sueño les fue truncado por las posiciones acaparadas por Leticia Rubio y Gilberto Lugo, quienes confían en el respaldo que les brindará la ciudadanía en las urnas el próximo 6 de junio.

La sorpresa. Nadie se esperaba la sorpresa que dio la tarde de ayer el PAS al presentar a los candidatos para alcaldías y diputaciones locales en Sinaloa, y es que en Mocorito, a final de cuentas, ésta fue para una fémina, siendo nada menos que la presidenta del Sistema DIF Municipal, María Elizalde. Bien se decía en las últimas semanas que aún no había nada para nadie, y a pesar de todo el trabajo que hizo Jaime Angulo López tras su salida del Ayuntamiento en busca de posicionarse, no le valió para conseguir la anhelada candidatura.

Ésta es la buena. A mediados del pasado mes de enero sorprendió el nombramiento del empresario Carlos Alonso Orduño López como virtual presidente de la Canaco del Évora, decisión que se tomó por unidad en ese momento, que al menos fue lo que se dio a conocer, a través de un proceso interno con el Consejo Directivo del organismo, lo cual extrañó hasta al mismo presidente de la Cámara, Miguel Antonio Castro Vázquez, quien desconoció a Orduño López como presidente. Ahora bien, este fin de semana el mismo Carlos Orduño registró su planilla para contender por la presidencia de la Canaco en base a una convocatoria, sin que haya una reacción por parte de Castro Vázquez, lo que hace suponer que ahora sí va la buena.

Balconeado. Quien le sacó los trapitos al sol al presidente municipal de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, fue el regidor con licencia Valerio Cervantes Gastélum, pues el pasado viernes, en una rueda de prensa, dio a conocer que el alcalde les falló y les quedó a deber a los mocoritenses, y que cuando la ciudadanía lo busca, nunca está en el Ayuntamiento para atenderlos. Sin embargo, al confirmar su registro como candidato a la presidencia municipal dijo que con él no será la misma situación, ya que él sí cumplirá y atenderá las necesidades cuando se pueda. Y lo bueno, a decir de Cervantes Gastélum, es que mucha gente lo apoya a él y al joven Irving Garzón Ruiz, quien también mostró el viernes, con papelito en mano, que luchará por conquistar la diputación local del Distrito 10.

El llamado. Un hecho atípico dejó en el desamparo a los módulos de riego de Angostura y Salvador Alvarado. Se trata nada más y nada menos que el corte de un candado en una de las compuertas del canal Humaya, ubicada en Angostura, ocasionado por un acto vandálico, el cual se conoció la madrugada de ayer. Y a decir de uno de los presidentes de los módulos, hace varios años que no se registraba una acción de esta magnitud, pero quien no dejó pasar el suceso y lanzó un llamado a brindar mayor vigilancia en el sistema Humaya fue el presidente del Módulo de Riego 74-2, Dagoberto Llanes, al señalar que este hecho puede ser el principio de un problema mayor si los encargados de la Red no intensifican las acciones de seguridad.