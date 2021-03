AMLO no, Quirino sí. El secretario general del SNTE 53, Fernando Sandoval, afirma que los docentes se mantienen firmes en no regresar a las aulas hasta que el semáforo esté en verde y todos hayan sido vacunados, para lo que ya el 90 por ciento de ellos se ha registrado en la página. La declaración del líder sindical de la Sección 53 del SNTE, la complementó con el desacuerdo que tienen hacia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de quien dice no ha cumplido las promesas que les ha hecho y como ejemplo menciona el apoyo con computadoras para que los maestros trabajaran desde casa, además de que las vacunas, dice, no las ha traído el Gobierno federal, sino el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, de quien señala, ha mostrado gran preocupación por el tema.

Se integran a la coalición. Con todo el movimiento que generaron ayer los registros de candidatos a alcaldías y diputaciones locales, ni tarda ni perezosa, quien hasta ayer era candidata del PAN a la alcaldía de Salvador Alvarado, Leticia Isabel Rubio Cervantes, salió con rumbo a la capital del estado, pues sería allá donde definieran el rumbo de la contienda para el blanquiazul en este municipio, pero a pesar de que durante varias semanas se dijo que irían solos en esta campaña, finalmente fue doblegado el espíritu que traían de lucha, pues se acordó ir en candidatura común con el PRI en el municipio alvaradense, la cual encabeza Liliana Angélica Cárdenas Valenzuela.

No les sale el sol. A quienes de plano no les ha ido nada bien por la falta de agua es a los agricultores de Angostura, y el problema no para ahí, pues a decir de Carlos Beltrán Astorga, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, ahora también los cultivos de sorgo, pero en especial los de maíz, fueron afectados por las bajas temperaturas que se registraron recientemente, ocasionando que las plantas se encuentren estresadas y ellos con incertidumbre. No cabe duda que no salen de una cuando caen nuevamente a otra, ahora sólo les queda esperar que los cultivos se recuperen y sigan desarrollándose con normalidad para no tener un bajo rendimiento y con ello posibles mermas.

El plan. Con el anuncio que hiciera el Comité Estatal de Salud sobre las medidas que habrán de acatarse para Semana Santa en playas, balnearios y centros recreativos en todo el estado de Sinaloa, el gobierno municipal de Angostura enfrentará el gran reto de hacer valer dichas medidas en las más de cuatro playas y la gran cantidad de islas a donde la gente acude a pasar los días de vacaciones, lo cual es un gran reto porque se espera una considerable afluencia y los elementos de las corporaciones de seguridad y socorro son pocos. También se deberá acatar la instalación de filtros de toma de temperatura y demás medidas que requieren un plan de acción, por lo que el presidente municipal provisional, Arturo Ávila Atondo, tendrá ante sí la gran responsabilidad que implica mantener un control y no realizar acciones improvisadas de última hora, pero hasta el momento no se conoce el plan de acción a implementar ni hay un comunicado como tal.