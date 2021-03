Para la historia. Expertos en materia política afirman que el próximo 6 de junio Mocorito vivirá un histórico proceso de elección en la alcaldía, y es que todos los cuadros participantes tienen hechuras como para dar la gran batalla o por lo menos para debilitarse unos a los otros. Óscar Camacho Rodríguez es un viejo conocido en el municipio pero carga a cuestas la derrota que sufrió en el proceso anterior, y hoy quiere sacarse esa espina. María Elizalde Ruelas, esposa del actual mandatario Guillermo “Memo” Galindo, tendrá que remar contra la corriente, dado a que la percepción de la gente es más de lo mismo en el PAS, sin embargo, nadie duda de su capacidad para dar la batalla. Valerio Cervantes, candidato de Movimiento Ciudadano, se está abriendo paso en lo alto de la política, al igual que Leticia Ramírez Medina, del Partido Acción Nacional (PAN), que quizá no les alcancen los votos para ganar pero sí para restarle al oponente. En la misma tesitura está Alfredo López Castro, hoy abanderado del PRD, y de quien se dice que arrastra un buen de electorado, además podría ser el caballo negro de la elección, al debilitar al PRI, que una vez más le negó la oportunidad. La estructura de cada candidato ya empieza a jugar un papel importante, solo falta esperar el día de la verdad para saber qué partido será la fortaleza o habrá un nuevo rostro en el Pueblo Mágico.

Acéfalos. Como que la presidenta sustituta de Salvador Alvarado, Pier Angely Camacho de Ortiz, debe de ir pensando en quién va a dejar al frente del Sistema DIF, y es que desde hace varios meses viene operando sin presidenta y ahora sin directora, pues Gabriela López Iribe ya voló como palomita a buscar una regiduría con la candidata del PRI, PAN, PRD, Liliana Angélica Cárdenas Valenzuela. Proceso al que deberá darle agilidad, porque las dependencias no pueden funcionar solas, y ésta no es la única que se encuentra acéfala, sino también el Instituto Municipal de la Juventud.

Alineados los caminos. Desde el pasado sábado, con el encuentro en que fue anfitrión Héctor Ramón Burgos con los candidatos del PRI en el municipio de Angostura y Salvador Alvarado, reveló que los astros y los grandes líderes se alinearon a favor de la candidata a la reelección por Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, tanto, que hoy a muchos extraña ver en la lista como candidato a síndico procurador al ex diputado local Alejandro Rivera Martínez, sin embargo, se asegura que él es uno de los acuerdos que se tomaron, así como Vianey Castro, la hija de José Ángel “El Pitón” Castro, y la hermana de Arturo Ávila, Nancy Azucena Ávila Atondo, quienes acompañan a Aglaeé en la lista de regidurías.

Sin solución. Hay preocupación en los habitantes de la comunidad Gato de Lara, Angostura, porque a pesar de los trámites que se realizan desde hace tiempo para que se clausure una empresa de venta de gas ubicada en la comunidad, aún no se ha llegado a una solución. La justificación del coordinador de Protección Civil de Angostura, José Luciano Castro, es que ya se le giró oficio al propietario pero al parecer el documento no está siendo efectivo, porque se dice que hay seguimiento al caso entre la parte afectada y con el empresario, pero hasta ahí queda el asunto. Mientras tanto, el riesgo está latente y habrá que poner mano firme, porque de plática en plática ha estado pasando el tiempo y la preocupación va en aumento, porque no se debe olvidar el lema que promueve Protección Civil a la ciudadanía: “La prevención es lo más importante”, y habría que aplicarlo en casa.