Adiós al PAN. Ya hace tiempo que el regidor del Ayuntamiento mocoritense, Eduardo Daniel Robles Sánchez, había renunciado al Partido Acción Nacional (PAN), por el cual llegó al Cabildo, para ser independiente, pero asegura que no lo hizo público por diversas situaciones que se venían dando al interior del blanquiazul, pero al inicio de esta semana se dio a conocer la decisión del edil, pero lo cierto es que a finales del pasado mes de enero Robles Sánchez cambiaba definitivamente el color azul por el morado, pues en acto público celebrado en el hemiciclo a Rafael Buelna, en el Pueblo Mágico de Mocorito, el dirigente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, le tomaba protesta como nuevo militante junto con otras personas más, entre ellas Florina Castañeda López, jefa de Vinculación Educativa y en su momento regidora también por el PAN.

Con confianza. Al parecer el candidato del PRI a la presidencia municipal de Mocorito, Óscar Camacho Rodríguez, se encuentra muy confiado, pues tras dar a conocer su planilla la mañana de ayer, dijo estar más que listo y, más que nada, fuerte, porque el priismo así lo ha demostrado. El candidato se encuentra como pez en el agua, ya que con mucha confianza mencionó que están listos para trabajar y ganar al ser los abanderados en el municipio serrano, sin acordarse que tiene contrincantes quienes también pelearán en la contienda electoral por la silla presidencial y que no dejarán libre el camino tan fácilmente. Ahora solo queda esperar la luchita que hará cada uno de los candidatos para ganar en estas próximas elecciones que están a la vuelta de la esquina.

A la vuelta de la esquina. Muy confiado, ya huele la victoria el candidato de la coalición Morena-PAS en el municipio de Salvador Alvarado, Armando “El Iguano” Camacho Aguilar, porque dice que la sociedad ya ve el triunfo a la vuelta de la esquina. Se mostró muy seguro de que será el elegido para ocupar la silla presidencial, porque considera que los alvaradenses esperan un gobierno diferente. Así lo dio a entender en la presentación de la planilla de regidores, misma que demoró mucho en darse a conocer porque apenas hasta el día de ayer se hizo pública. A decir de “El Iguano”, la Cuarta Transformación aterrizará en el municipio, pero no debe olvidar que la ciudadanía también valorará el desempeño que ha tenido Morena a nivel nacional, y eso sin duda podría restar respaldo a nivel municipal.

No hay seguimiento. Durante ya un año que se tiene de pandemia, se dice que la violencia doméstica se ha incrementado y, según comenta la directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres (Ismujeres), Laura del Carmen González Bon, los casos se quedan estancados pues las autoridades e instancias competentes, como en el caso de la Fiscalía General del Estado, no dan el seguimiento debido a las investigaciones de los casos; mientras que los cuerpos policiacos municipales tampoco atienden las tareas de vigilancia en los domicilios donde se registran casos de violencia. Pero la otra cara de la situación es que, en el caso de las Direcciones de Seguridad Pública, el déficit de elementos ha ocasionado que muchas ocasiones no se disponga del personal necesario para actuar, pues simplemente en el caso de Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito, es preocupante la baja cantidad de agentes municipales que tienen que dar cobertura a todo el municipio. Simplemente en Mocorito, hace años que el número de elementos se encuentra por debajo de 30, incluso ha sido menor a 25, por lo que han llegado a tomar medidas de contratar personal auxiliar para tareas de vigilancia y que los efectivos se dediquen al patrullaje, por lo que constantemente se ven rebasados para actuar de inmediato en situaciones específicas.