La desilusión. Triste y decepcionada dijo que regresa Laura Patricia Dautt Reyes al Cabildo alvaradense tras un periodo de permiso que solicitó para buscar la candidatura a la alcaldía de Salvador Alvarado por su partido Morena. La desilusión es porque no la tomaron en cuenta ni como candidata a presidenta municipal, que era lo que más anhelaba, ni como parte de la planilla de regidores. Dijo la regidora con licencia que tanto que se la pasaba parándose el cuello por ser parte de Morena y hasta defendiendo las decisiones tomadas en cualquier lugar que estuviese, que hoy ve que no la merecen como militante, pues no toman en cuenta a los morenistas de hueso colorado.

Esquivando responsabilidades. Resistiéndose a destruir cultivos de tomate es como se encuentran los productores, a pesar de que saben muy bien de que este año no fue nada rentable y que deben de deshacerse de ellos para así evitar plagas y con ello problemas que se puedan presentar para los próximos cultivos, que es lo que se busca evitar, y al parecer mismos que andan esquivando responsabilidades por no hacerlo y dejarlo a la ligera para que se esté pudriendo, y a quien no lo calienta ni el sol para que tomen las recomendaciones es al presidente del Cesavesin, Samuel López Angulo, pues dijo que esto es solo un beneficio para ellos, así como para mantener la sanidad en los predios y en los cultivos. Ahora solo le queda esperar que tomen en cuenta el daño que puede generar, para que se pongan las pilas y empiecen a destruir las plantas.

La medida. Ayer por la mañana el alcalde de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, nuevamente movió piezas en su gabinete, y es que renunció o exigieron la salida de Enrique Flores Sepúlveda de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, esto debido al gran rumor que se corre en el Pueblo Mágico de que la familia de Flores Sepúlveda está metida de lleno apoyando y fortaleciendo la estructura del candidato del PRD, Alfredo López Castro, acción que no le pareció a “Memo” y le dio las gracias. La política suele desbordar pasiones, y si los funcionarios del Ayuntamiento no se alinean a la abanderada de alianza común PAS-Morena, que por cierto es María Elizalde de Galindo, seguro sufrirán consecuencias.

El grito desesperado. Los maestros y maestras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de la región del Évora ya no aguantaron más su inconformidad y salieron a las calles a manifestarse con una caravana, la cual se realizó de manera simultánea en los municipios de la región y del estado el pasado martes. El señalamiento es porque ya no se está pagando la jubilación a pensionados por el concepto de salarios mínimos, sino por la Unidad de Medida y Actualización, lo que dicen les resta una cantidad considerable. Y además de esa demanda alzaron la voz para exigir atención médica de calidad en el Issste y medicamentos, pero parece que el grito desesperado no tiene eco, porque es una situación que padecen desde hace tiempo, y lo más lamentable es que pareciera que no tienen un líder que los defienda.