Sobre aviso no hay engaño. Después de casi dos meses que el Ayuntamiento de Angostura solicitó una capacitación a la Junta Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral (INE), ubicada en Guamúchil, sobre conductas o actividades no permitidas a funcionarios en periodo electoral, se les cumplió y fue impartida hace unos días por dos representantes del Instituto. Los funcionarios estuvieron muy atentos sobre la charla que les advertía de las sanciones a las que podrían ser acreedores de incurrir en delitos electorales, para que después no se justifiquen argumentando desconocer las normas, porque una cosa es estar bien informado y otra es acatar a cabalidad las reglas en periodo de lucha por el voto. Y ahora que tendrán más difícil conseguirlo, la ética de buena conducta de los funcionarios se pondrá a prueba, porque en la Comuna la alcaldesa con licencia busca la reelección, y quienes quieran permanecer dentro ya están buscando la forma de respaldarla, eso sí, sin que sean señalados por proselitismo, sino como suelen decir, “dentro de lo permitido”. Pero todavía falta ver cómo se va a vigilar el cumplimiento de la buena conducta por parte del presidente provisional Arturo Ávila Atondo, y si se atreverá a evidenciar a los funcionarios que hagan campaña electoral en horarios laborales.

El llamado. Sin duda alguna el alcalde de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, está metido en camisa de 11 varas, como se dice coloquialmente, y es que su esposa María Elizalde Ruelas es la candidata del PAS-Morena a la presidencia municipal, lo cual no es bien visto por muchos ciudadanos, es por ello que ponen entre la espada y la pared al mandatario al exigirle que renuncie al cargo o mínimamente pida licencia de aquí hasta que termine el proceso electoral, para que no se malinterpreten las cosas, pues ya se están corriendo rumores de que “Memo” está de lleno en la campaña de María, y no es para menos, debido a que se trata de su ser querido y madre de sus hijos, y quizá, con el afán de verla ganar para que la familia siga otros tres años más gobernando Mocorito, hasta recursos del municipio podría en un momento dado aportarle.

Dicen que no volverá. Por los pasillos del Ayuntamiento de Salvador Alvarado se dice que Juan Carlos Vega Lugo, quien solicitara permiso para ausentarse de su cargo al frente del Instituto Municipal de la Juventud (IMJU), ya no volvería a formar parte de la nómina del Ayuntamiento debido a que está esperando una regiduría en caso que la candidata por la alianza PRI-PAN-PRD, Liliana Angélica Cárdenas Valenzuela, no fuera favorecida por el voto en las próximas elecciones, lo que ya se verá, pues como funcionario ha dejado mucho qué desear ante la poca actividad que mostró y poco ha figurado por su trabajo, además que en la lista de candidatos a regidores plurinominales aparece en la última posición.

Cuento de nunca acabar. Quienes ya no saben que más hacer para que la ciudadanía tome consciencia por las constantes quemas de basura que se han estado presentando son los elementos de Bomberos Guamúchil, pues a decir del comandante, José Refugio Chiquete Ayala, es una problemática que lamentablemente se da a consecuencia de la misma falta de consciencia, ya que se les hace muy fácil prenderle fuego a los desechos sin pensar más allá de las consecuencias que esto puede generar, y no es para menos, pues uno de ellos es que se desgastan los equipos y, lo más importante, que no puedan llegar a cubrir algún incidente mayor, en caso de que éste se presente, por estar atendiendo un servicio, algo que se puede evitar si la gente no lo pone en práctica, pero lo peor es que están con el temor de que esta situación vaya a la alza, porque se avecina la temporada donde normalmente se registran muchas más quemas de las que ahora atienden. Ahora Chiquete Ayala tendrá que establecer nuevas estrategias para ver si así funcionan y la gente de una vez por todas toma en cuenta que está haciendo mal, para lo cual deben tomar parte otras áreas, como la Dirección de Seguridad Pública y la Coordinación de Ecología del Ayuntamiento.