Sin interés. A pesar que se ha legislado mucho en el tema de la inclusión de los pueblos indígenas para ocupar puestos de elección popular y, en teoría se ha ganado terreno, la realidad enfoca la situación hacia otro lado muy distinto, y es que en las planillas de los candidatos a la alcaldía de Angostura, el sector indígena no figura como se hubiera esperado, pues solamente un candidato puso el nombre de una persona de origen indígena en su planilla, y fue como regidor suplente, ni siquiera como propietario. Esto solamente refleja el poco interés que hay realmente para incluir a los indígenas en la vida política, y es que a decir de la titular del Instituto Municipal de los Indígenas en Angostura, Rosaura Silvas Cabanillas, los líderes políticos que visitan las comunidades se han interesado en el tema y mucho menos se sienten representados por la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Cabildo, Anita Gutiérrez, de quien se dice, nunca ha hecho nada en favor de estos pueblos ni se ha dignado siquiera en visitarlos.

¿Qué están esperando? Increíble pero cierto es el hecho de que una administración municipal en Angostura no atienda una petición en servicios públicos por más de 10 años, y es que a decir del síndico de Campo Plata, Martín Hernández Varela, han pasado ya cinco administraciones prometiendo la sustitución de la red de agua potable en la comunidad, pero nadie ha cumplido su palabra. Lo preocupante es que la tubería de agua atraviesa dos parcelas y ya se ha roto en más de una ocasión, tanto por el lado de Campo Plata como de Agustina Ramírez. Pero de romperse de nuevo en plena temporada de cosecha se prevé una afectación mayor y la pregunta es quién va a responder por los daños. Ante la situación, pareciera que los nuevos directivos no están al tanto del añejo problema, tanto el director de Obras Públicas, Álvaro Camacho Beltrán, y el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, Rogelio Camargo, porque no han puesto atención al tema, además que tampoco fue atendido por sus antecesores. ¿Qué estarán esperando? Porque eso sí, ya que surge el problema se hace presente la autoridad, pero este caso merece una atención después de tanto tiempo.

A pensar en algo. A estas alturas, la coordinadora de Ecología en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Karina Camacho Mejía, ya debe de andar poniéndose a trabajar y ver qué va hacer, pues la regidora Laura Patricia Dautt Reyes ya pidió cuentas de qué pasó con el proyecto de arborización a orillas de la carretera en la comunidad de La Ciénega de Casal, donde se sembraron árboles para embellecer el acceso al poblado, sin embargo, ya están muy secos y sin posibilidades de que sean salvados. A ver qué as se saca de la manga la funcionaria, porque tal parece que la regidora no va quitar el dedo del renglón, ya que llego muy firme a trabajar tras haber estado con licencia un tiempo fuera del Cabildo.

Afectados. El robo hormiga sigue siendo un gran problema para los productores agrícolas, y según el presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora (JLSVVE), Carlos Beltrán Astorga, esto es prácticamente un cuento de nunca acabar que trae consigo afectaciones, actualmente, en unas 6 mil hectáreas de frijol, lo cual han evidenciado a través de redes sociales, mientras que a pesar de que la Dirección de Seguridad Pública ha tenido conocimiento del tema, es muy difícil actuar contra este delito al realizarse generalmente por las noches, o incluso cuando son alertados de un caso, para cuando llegan a la escena, ya los responsables huyeron. Aún así, la coordinación con la corporación no se debe dejar de lado, mientras que los productores deberán permanecer muy atentos, ya que esto no parece acabar y podría generarles más pérdidas de las que ya presentan en sus cultivos.