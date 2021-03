La identidad política. Primero apareció en la lista de aspirantes a la alcaldía por Morena en Mocorito, y ahora Hernán Cuevas ya sale a la calle de su pueblo Mágico como el candidato de Fuerza por México. Tenía años trabajando bajo las siglas del partido Morena, su intensa actividad en la capital y su relación cercana con este partido le permitió alejarse por completo del tricolor y ahora representa una opción más en estos tiempos de calentura política, en los que ya está en la lista de aparecer en las boletas junto con Óscar Camacho, María Elizalde, Valerio Cervantes, Alfredo López y Leticia Ramírez el exalcalde Hernán Cuevas Rivas, abanderado de Fuerza por México, partido que seguro es completamente desconocido por la sociedad mocoritense y eso le complica las cosas a Cuevas Rivas, al no contar con una estructura y tener que apostarle todo a su figura política y hoja de vida, para que los ciudadanos del Pueblo Mágico analicen el trabajo que hizo en su administración y en base a eso le vuelvan a brindar la confianza, pero dicen muchos que antes los cargos no los ganaban los candidatos sino los partidos, y de gestión y avance para el municipio se habla muy poco.

A paso lento. Sin duda hay avances en el acceso de las mujeres a puestos de liderazgo en la vida pública, pero también es un hecho que el avance es lento para ampliar la brecha de desigualdad entre el número de hombres y mujeres que presiden las direcciones de los ayuntamientos. Tomando solo como ejemplo al municipio de Angostura, no llegan ni a 10 de 34 oficinas ocupadas por las féminas. La brecha es muy amplia y pareciera que pesan más los compromisos políticos que el interés de emparejar las oportunidades. Con la llegada de la primera mujer a la alcaldía, la presidenta municipal con licencia, Aglaeé Montoya Martínez, la expectativa creció en empoderar a las angosturenses, pero ahora, a poco tiempo de terminar su mandato, la cifra de pocas funcionarias es una muestra de que falta mucho por hacer para lograr la paridad de género en la Comuna.

Sin mayor ruido. Tras aquel largo silencio que le brindaron los de Morena en la definición del candidato a la alcaldía por Salvador Alvarado y que mantenía una leve esperanza de ser tomado en cuenta, Flavio Fernando Sánchez Rivera no ha vuelto a decir nada a su gente, salvo que seguirán trabajando y llevando más progreso. Se dijo que acudió a la ciudad de Culiacán y desde allá mandó el mensaje que se seguirá trabajando porque vienen cosas buenas, pero de ahí a mantener un encuentro con los aspirantes a la alcaldía, Armando “El Iguano” Camacho, y el candidato a la diputación por el Distrito 03, Ambrocio Chávez Chávez, no hay nada, incluso dicen algunos morenistas que no se han enterado de nada ni de cómo se va a trabajar en apoyo a ellos mismos.

Generando resultados. No cabe duda que quien tiene voluntad de trabajar lo hace cuando quiere, tal es el caso del coordinador de Personas con Discapacidad de Salvador Alvarado, Leonel Castro Valenzuela, quien gestionó apoyo de despensas para ese sector vulnerable ante la difícil situación económica que ha dejado la pandemia del COVID-19, grupo que en la mayoría de las ocasiones queda en el olvido. De ahí que las acciones de este grupo van encaminadas a generar mejores condiciones y oportunidades en los diferentes sectores sociales.